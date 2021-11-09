Олигарх Ринат Ахметов никогда не вмешивался в редакционную политику своих СМИ, а Виктору Януковичу перед возвращением на Украину нужно убедить её население в своей правоте, уверена бывший пресс-секретарь Януковича Анна Герман

Об этом бывший руководитель пресс-службы, экс-депутат украинского парламента и соратник Виктора Януковича рассказала в своем интервью изданию Украина.ру.

— Анна Николаевна, если европейские судебные инстанции призна́ют, что возбуждение уголовных дел или, предположим, некие обвинения украинской прокуратуры и судов в отношении экс-президента не имеют под собой никаких оснований, и они будут сняты, то возможно ли вообще возвращение Виктора Януковича на Украину?

— Понимаешь, мы можем только верить в то, что Януковичу удастся найти правду и справедливость при Европейском суде по правам человека. Потому что в украинских судах найти правду невозможно. Такое колоссальное давление на суды в Украине, как чувствовал он, да и все мы чувствуем — все эти годы после Майдана… И это делает невозможным принятие справедливого решения украинскими судами. У Януковича высокие шансы добиться пересмотра дел против него в ЕСПЧ - Герман © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Хотя бы один факт, очень красноречивый. Я много раз это повторяла, и я не понимаю, почему никто не принял никогда это во внимание: во время голосования за отстранение президента Украины Януковича от власти в Верховном совете решение принималось по той причине, что он якобы покинул страну. Но во время этого голосования Янукович находился в Украине, и я лично звонила в Верховный совет, я пробовала дозвониться через приемную тогдашнего спикера парламента к нему.

Он не брал трубку, тогда я звонила через депутатов, которые приходили к нему в кабинет, которые были в то время у него в кабинете. Когда я говорила им, что вы делаете, Янукович находится в Украине. Если вы проголосуете — это голосование будет фальшивым. И каждый справедливый суд сможет всегда довести, что оно неправомерно, но никто, конечно же, меня не послушал.

Они проголосовали тогда, они проинформировали ООН о том, что Верховный суд Украины отстранил Януковича от власти, потому что Янукович уехал из страны. То есть они сфальсифицировали это решение. И если бы удалось это довести, если бы удалось найти тут правду…

По сути, мы получаем ситуацию абсолютно новую. Мы получаем факт, что отстранение от власти Януковича было сфальсифицировано. Таким образом, открываются совершенно новые возможности. Естественно, необходимо говорить сегодня о том, что при нынешнем состоянии общества, притом что люди многие не знают правды, не проинформированы, притом что живучи мифы, которые семь лет тут творили — мифы о Януковиче. Анна Герман: кто она © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Два мифа главных: о том, что он сбежал из страны и потому был отстранен от власти, это первый, главный миф. И второй миф, которые творили тут — вся пропагандистская машина — о том, что якобы он виновен в убийствах на Майдане. Это два мифа, которые надо развенчать.

Но даже если в судах удастся это донести, в справедливых европейских судах, то этого еще мало. Надо еще убедить и рассказать это украинскому обществу. Надо открыть людям глаза. Надо донести до людей правду. А ты же знаешь, как это трудно сделать.

Поэтому открывает ли возможность даже справедливое решение международных судов, европейского суда, для возвращения Януковича в Украину — я на этот вопрос пока утвердительно не могу ответить. Чтобы такое случилось, нужна очень огромная работа, огромные усилия многих честных людей, многих честных журналистов, которые найдут в себе мужество сказать обществу правду. Ты знаешь, как тяжело, когда идет волна, и если противопоставить себя этой волне — можно захлебнуться этой волной, можно упасть под волной. Очень немногим удается оседлать эту волну и покататься на ней.

Поэтому это очень трудный процесс. На сегодня почти невозможный, и все же мы должны искать правду, и мы должны добиваться этой правды. И мы должны находить в себе силы, даже притом что очень непопулярно сегодня на Украине защищать правду и говорить о Януковиче правду.

Мы все-таки должны это делать, потому что наша жизнь не заканчивается сегодня. Украина не заканчивается сегодня. Мы должны это сделать для будущего и для тех, кто придет после нас. Мы должны добиться этой правды.

— Предположим, мы добились правды, люди поняли, что тогда всё это относительно Януковича было ложью… Тогда что получается, если отменят эти решения в европейских судах, и украинское общество, значительная часть, примет это решение, примет правду, тогда Янукович снова президент? Если он незаконно был отстранен, получается, что и Порошенко, и Зеленский…

— Получается так, но ты ж понимаешь, что даже если многие люди сегодня в Украине уже открыто признают, во всех регионах Украины. И в моем родном Львове в том числе, что при Януковиче жилось легче, жилось проще, цены были меньше, энергоносители были дешевле. Все было дешевле, работа была. Но уровень жизни был намного выше. Это признают уже очень многие люди в самых разных регионах Украины.

Но я не знаю, если бы поставить им вопрос по-другому, а хотите ли вы, чтобы он вернулся, если вы узнаете, если будет доказано, что он был отстранен от власти незаконно? Я не знаю, готовы ли люди ответить еще на этот вопрос. Я думаю, что еще не готово общество. Оно не готово сегодня, как будет завтра — я не знаю.

— Люди два года назад, голосуя за Зеленского, голосовали за мир, за то, чтобы то, что происходило после Майдана, ушло, за мир в Украине и т. д. Что случилось с Зеленским, почему он стал «Порошенко номер два»? Что с ним произошло? О неизвестном известном. Где место Украины в триполярном мире? © РИА Новости, president.gov.ua

— Я не голосовала за Зеленского, я никогда не имела иллюзий по поводу этого человека и этой команды. Я думаю, что с ним что-то случилось. Я думаю, что они и были такие. Это была обычная технология обмана. Сейчас в Украине нужен человек, который этот лозунг — прощения и примирения, — будет реально воплощать в жизнь. Мы должны пытаться сблизить и примирить разных людей в разных регионах.

Я помню, как ты меня за это особенно критиковал, но я уже тогда видела, и Янукович это видел, что разделение людей ведет в никуда. Разделение людей по их убеждениям, традициям, моральным ценностям. Разделяя людей по такому принципу, возвышая один регион над другим, мы доведем Украину до развала. И мы старались наоборот каким-то образом все это сшить вместе, сознавая, что мы непопулярны. Даже подвергаясь достаточно жесткой критике со стороны таких журналистов, как в том числе и ты, мы пытались их как-нибудь примирить, используя те нити, которые худо-бедно объединяли разные области Украины, то есть лоскуты разных империй.

Но как ты знаешь, швы эти постоянно рвались. Мы хотели эти швы как-то разгладить, но не успели этого сделать. А те, кто пришел после нас, они как раз и поставили акцент на разрыв, с целью возвышения одних регионов над другими, но это уже было сказано, чтобы навязать моральные ценности одного региона всей Украине.

И это стало крупнейшей ошибкой украинских властей, не желающих примирения. Потому что если украинский народ объединится, у нынешней власти не останется ни одного шанса. Она держится на ненависти. Как только исчезнет ненависть между людьми, эта власть испарится как роса на солнце.

— Анна, ты знаешь очень хорошо Рината Ахметова, знаешь систему украинской журналистики, ты сама там определяла очень многое в свое время. На прошлой неделе на ток-шоу Савика Шустера, которое выходит на канале Ахметова «Украина», пришел отставной министр внутренних дел Арсен Аваков, пришел бывший президент Порошенко. Олег Царев: Между Зеленским и Ахметовым начинается война © РИА Новости, Нина Зотина

Многие наблюдатели на это обратили внимание, они считают, что Ахметов объединяет всех оппонентов и врагов Зеленского, и что якобы между Ринатом Ахметовым и Зеленским пробежала черная кошка, хотя они до этого сотрудничали. Насколько верны эти оценки? И если верны, к чему это может привести? К раскулачиванию и выталкиванию из страны Ахметова, или наоборот, это будет конец власти Зеленского?

— Во-первых, я знаю, что Ринат Леонидович никогда не вмешивался в редакционную политику своих медиа. Я помню однажды, еще он был депутатом Верховного совета, и ему позвонил тогдашний президент Украины Виктор Ющенко. Я стояла недалеко, я слышала их разговор. Он имел претензии по поводу какого-то материала в газете «Сегодня». Он тогда сказал — «я никогда не вмешиваюсь в работу медиа»! И я думаю, он не вмешивается и сейчас, это человек принципов.

И однажды во время встречи с одной очень высокой зарубежной делегацией, он сказал такие слова — «Для меня лично выгодна сильная, независимая Украина. Чем сильнее Украина, тем выше капитализация моих активов».

Это нормально. И я думаю, что он прекрасно понимает, что объединение разных политиков сейчас, разных сил — сращение и примирение — это единственный путь, который может как-то поднять Украину из этой бездны, в которую ее скатывают те люди, которые ныне стоят у власти.

Поэтому по поводу объединения и примирения — да. По поводу вмешательства в редакционную политику — нет. Я считаю, что он никогда не вмешивался и не будет этого делать.