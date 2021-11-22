Киев готов снизить вдвое тарифы на прокачку дополнительных объемов российского газа через Украину и желает продлить транзитное соглашение на 15 лет, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью украинскому филиалу американского «Радио свобода»*

В данный момент к транзиту объемов свыше минимальных 119 млн кубометров в сутки применяется повышающий коэффициент: допмощности, бронированные на квартал, обходятся дороже в 1,1 раза, на месяц — в 1,2 раза, на сутки — в 1,45 раза.

«Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет. Со стороны Украины было сделано соответствующее предложение: мы готовы увеличить транзит еще на 55 млрд куб. м и этот объем готовы транзитировать по цене вдвое меньше, чем в существующем контракте», — сказал Шмыгаль.

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Подобные условия не прибавляют «Газпрому» желания пользоваться услугами украинской ГТС, поскольку и без повышающего коэффициента прокачка газа в обход Украины получается намного дешевле.

Как рассказал глава российской компании Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, отказ от прокачки газа через Украину при условии даже сохранения оплаты минимального годового объема 40 млрд кубометров, к которому не применяются повышающие коэффициенты, позволяет сэкономить порядка трех миллиардов долларов США ежегодно, если качать газ в ЕС по обходным маршрутам.

Слова украинского премьера в очередной раз подтверждают, что Киев занял неконструктивную позицию по своей ГТС и неминуемо движется к превращению газовой трубы в дорогостоящий металлолом.

* СМИ, выполняющее в РФ функцию иноагента