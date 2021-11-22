В данный момент к транзиту объемов свыше минимальных 119 млн кубометров в сутки применяется повышающий коэффициент: допмощности, бронированные на квартал, обходятся дороже в 1,1 раза, на месяц — в 1,2 раза, на сутки — в 1,45 раза.
«Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет. Со стороны Украины было сделано соответствующее предложение: мы готовы увеличить транзит еще на 55 млрд куб. м и этот объем готовы транзитировать по цене вдвое меньше, чем в существующем контракте», — сказал Шмыгаль.
Получается, что Киев не намерен отказываться от взимания дополнительной оплаты за прокачку газа через украинскую ГТС свыше минимальных объемов и предлагает лишь уменьшение повышающих коэффициентов, но не их отмену.
Подобные условия не прибавляют «Газпрому» желания пользоваться услугами украинской ГТС, поскольку и без повышающего коэффициента прокачка газа в обход Украины получается намного дешевле.
Как рассказал глава российской компании Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, отказ от прокачки газа через Украину при условии даже сохранения оплаты минимального годового объема 40 млрд кубометров, к которому не применяются повышающие коэффициенты, позволяет сэкономить порядка трех миллиардов долларов США ежегодно, если качать газ в ЕС по обходным маршрутам.
Слова украинского премьера в очередной раз подтверждают, что Киев занял неконструктивную позицию по своей ГТС и неминуемо движется к превращению газовой трубы в дорогостоящий металлолом.
* СМИ, выполняющее в РФ функцию иноагента