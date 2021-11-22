Европейские функционеры организовывают миссии по спасению мигрантов в Средиземном море, но спокойно наблюдают, как польские пограничники применяют к беженцам силу на границе с Белоруссией. О лицемерии европейцев рассказал политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

Погребинский предполагает, что решение обращаться с мигрантами жёстко принято на уровне Евросоюза. Мигранты на белорусско-польской границе устроили драку из-за дров © REUTERS, Leonid Scheglov/BelTA

«И в этом смысле продвижение иракских мигрантов из Белоруссии ставит и Германию, и Европейский Союз в такую ситуацию: если «открыть ворота» и пропустить их, то тогда неясно, остановится ли этот поток. В Средиземном море они будто бы знают, где остановиться», — сказал собеседник издания.

В случае же белорусского канала миграции Европа демонстрирует, что он работать не будет. Польшу же за её применение силы к беженцам можно призвать к ответу в Гаагском суде, заявил Погребинский.

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