Погребинский предполагает, что решение обращаться с мигрантами жёстко принято на уровне Евросоюза.
«И в этом смысле продвижение иракских мигрантов из Белоруссии ставит и Германию, и Европейский Союз в такую ситуацию: если «открыть ворота» и пропустить их, то тогда неясно, остановится ли этот поток. В Средиземном море они будто бы знают, где остановиться», — сказал собеседник издания.
В случае же белорусского канала миграции Европа демонстрирует, что он работать не будет. Польшу же за её применение силы к беженцам можно призвать к ответу в Гаагском суде, заявил Погребинский.
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