В миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии виноваты обе стороны, но поляков можно осудить в Гааге за преступления против человечности, считает известный украинский политолог Михаил Погребинский

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру



- Михаил Борисович, хотел бы вас спросить насчет кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. Почему европейцы беженцев в Средиземном море спасают, а над теми, что идут из Белоруссии, польские силовики зверствуют? Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

— У меня такое впечатление, что история с этими мигрантами в Средиземном море тоже потихонечку сворачивается. Может быть, я неправ, но мне так кажется, что решение более жёстко обращаться с мигрантами принято на уровне Европейского Союза. И в этом смысле продвижение иракских мигрантов из Белоруссии ставит и Германию, и Европейский Союз в такую ситуацию: если «открыть ворота» и пропустить их, то тогда неясно, остановится ли этот поток. В Средиземном море они будто бы знают, где остановится.

А здесь они не знают, и им надо показать, что этот канал работать не будет. То, что они ведут себя в противоречии с европейскими и международными нормами, то, что они поливают из брандспойтов женщин и детей, я бы сказал, что это не чисто польское дело. Сегодня я видел информацию, что в Голландии вышли «антиваксеры» и их тоже поливали из брандспойтов.

Легко сказать, что поляки ведут себя как фашисты. Можно сказать, и я могу подписаться под этим. Это совершенно возмутительно. Но надо понимать, что Лукашенко открытием пространства для мигрантов рассчитывал на какие-то дивиденды. Ясно, что, если бы он был против, никаких мигрантов бы не было. Эти дивиденды отчасти он получил — Меркель ему звонила. Но всё равно он своего не добился и не добьётся. Не за санкции: Сатановский раскрыл, за что Польша получила «ответку» в виде мигрантов © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

Признание его президентом, отказ от санкций — ничего этого не будет. Ясно, что Европа считает неприемлемым то, что делает Лукашенко. Аргумент типа — «в Средиземном море поступали европейцы иначе…» не работает. Там некому их остановить, там нет государства — Ливию, Ирак — разрушили, а здесь есть Лукашенко, который может остановить мигрантов, но не хочет, надеется добиться от ЕС каких-то своих целей.

Нет, это для европейцев неприемлемо. Это неприемлемо со всех точек зрения. Играть этими людьми — а Лукашенко именно так поступает, при этом, ещё раз повторюсь, что поляки ведут себя возмутительно. Заставляют вспомнить о пронацистском польском государстве Юзефа Пилсудского, о еврейских погромах в Польше уже после разгрома гитлеровской Германии…

Сейчас Польша Качинского-Дуды-Муравецкого по своим ценностным ориентирам приближается к Польше Пилсудского, которого, как известно очень любил Гитлер, фюрер даже на похороны к нему прилетел… Осудить их за это безобразие правильно и справедливо. Неплохо было бы привлечь ответственных за брандспойты с гербицидами на головы женщин и детей к международному суду в Гааге.

Но сказать, что Лукашенко прав, а поляки неправы — так нельзя. Обе стороны неправы. И Лукашенко неправ, этого делать не следовало. И никаких целей он не достигнет, я уже не говорю о том, что каким-то боком европейцы добавляют антироссийский аргумент в эту всю историю. Я не верю, что завоз мигрантов был согласован с Путиным. Я не могу в это поверить. Я думаю, что Путин прекрасно понимал, что Лукашенко поставленных целей не добьётся. Эксперт раскрыл, чем мигранты раздражают простых белорусов © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

- Задержка сертификации "Северного потока-2", применение «Байрактаров» в зоне конфликта в Донбассе, обстановка на польско-белорусской границе — не кажется ли вам, что это всё элементы одной игры?

— Байрактар — это отдельная история наглости украинского руководства. Они не могли не понимать, какую это вызовет реакцию, они играли на обострение. Киевскому руководству нужна демонстрация побед, а красивая картинка применения Байрактара вполне подходит. Думаю это их собственная игра, никак не связанная с ситуацией на границе Белоруссии.

А что касается отложенной сертификации «Северного потока-2» — я не знаю, мне остаётся только доверяться профессиональному мнению российских руководителей о том, что они не рассматривают проволочку как политическое решение и спокойно к этому относятся. С другой стороны, эта проблема должна больше всего волновать европейцев, вот пусть и выкручиваются из этой ситуации.

Я думаю, что прогнозы, что сертификация будет только в середине следующего года, не реализуются. Просто в Европе, в том числе в Германии, в Брюсселе, я не говорю уже об американцах, много есть желающих зарубить этот проект. Но я вполне допускаю, что в данных обстоятельствах этот немецкий «Ordnung» можно было бы и нарушить, поскольку есть угроза нехватки газа. Юшков рассказал, какие риски для России несут высокие цены на газ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Но они поступили иначе… Непонятно, почему они раньше этого не сделали, если это бюрократическая проволочка, почему не потребовали создать эту «дочку» полгода назад? Выходит совсем без политики не обошлось. Впрочем, я не считаю себя экспертом в этой отрасли. Могу ошибаться.

А что касается украинской игры — эта игра — провокация для того, чтобы заставить Россию жёстко ответить. А жёсткий ответ будет последним шансом зарубить сертификацию «Северного потока-2». Мне кажется, что в этом и есть весь смысл. Но поскольку они исключительные идиоты и не в состоянии думать хотя бы на месяц вперёд, я уже не говорю про три-четыре месяца, когда в феврале будет негде взять газ.

Даже если будет тёплая зима, даже в этом случае, просто не будет где взять газ. Будут батареи холодные, но они про это не думают. Те, кто окружают Зеленского, убеждают его в том, что ещё можно закрыть «Северный поток-2», я не знаю, кто из нормальных людей может так думать…

Кто-то в Киеве надеется на войну НАТО с Россией? А какая цена этой войны, даже для того же Зеленского и тех, кто рядом? Побегут на свои Бэйкер-стрит, где у них квартиры? Логики в их действиях нет, логика, которая была бы основана на ответе на вопрос: «что мы будем делать в феврале?». Нет у них ответа.

- Ни у них, ни у европейцев? Юшков объяснил, что начнется, если Россия перекроет Украине газ или электричество © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

— Часть европейцев, от которые зависят поставки российского газа, наверняка думают о газоснабжении своих стран, но видимо у них нет перевеса, чтобы нарушить бюрократические процедуры, немцы же обещали до первого января, но теперь получается, что нужна «дочка». Они могут сказать, давайте теперь заново заявку на сертификацию, но это уже будет совсем игра грязная и против своих собственных интересов.