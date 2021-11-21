Газпром может начать поставлять газ в обход Украины, если оператору «Северного потока — 2», компании Nord Stream 2 AG, удастся зарегистрировать «дочку» в Германии. Об этом на днях сообщили в издании РБК-Украина

Витренко назвал сумму, которую Украина потеряет после запуска «Северного потока-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны. Зиму ожидают холодную, а надеяться на снижение цен на газ в Европе без запуска "Северного потока — 2", как бы того не хотелось Украине, веских основания пока нет», — говорится в статье.

Автор материала предполагает, что в случае успешной сертификации «Северного потока — 2» газ в Евросоюз в обход Украины может пойти до конца отопительного сезона. Из-за этого, указывается в статье, некоторые населенные пункты Украины могут остаться без отопления.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было завершено в сентябре. В Газпроме сообщали о готовности к запуску СП-2.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2».

По немецким законам швейцарскому оператору «Северного потока — 2» Nordstream AG необходимо создать в Германии дочернюю фирму. Она станет собственником немецкого участка трассы "СП-2" и будет осуществлять его управление.