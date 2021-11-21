В соцсетях распространяются различные мнения о целях, преследуемых проукраинскими участниками российских политических ток-шоу. Прозоров предположил, что они могут выполнять задачи спецслужб.
«Могут ли они являться штатными сотрудники Центра информационного-психологических операций? Вряд ли. А вот выполнять какие-то задачи или поручения — да, вполне допускаю», — рассказал бывший сотрудник СБУ.
Ранее в эфире передачи «60 минут» украинский политолог Александр Гончаров оправдал действия неонацистского батальона «Азов», заявив, что батальон «защищает своё отечество».
Полностью интервью можно прочитать здесь.