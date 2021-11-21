Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о своём посещении неподконтрольной Киеву территории Донбасса в эфире украинского оппозиционного канала «Голос Правды»

Отмечается, что бывший сотрудник СБУ был в Донбассе с задачей по фиксированию военных преступлений Украины против мирного населения. Промышленный гигант ДНР возобновляет свою работу © stirol.ostchem

«Мне понравился Донецк: в городе много машин, много работающих магазинов, много работающих предприятий, много молодёжи — это вообще идёт вразрез с общепринятым мнением, что молодёжь уезжает. Не знаю, может быть, мне просто повезло, что я наталкивался на молодёжь. Господи, я видел в Донецке на улице автомобильные пробки! Понимаете? А ещё в Донецке заработали страховые компании — это очень о многом говорит», — рассказал Прозоров.

Собеседник канала пояснил, что открытие страховых компаний в ДНР говорит о том, что социально-экономическая обстановка в республике стабилизировалась настолько, чтобы разрешить их работу.

Полностью интервью можно прочитать здесь.