Назначение Дмитрия Яроша советником командующего ВСУ свидетельствует о том, что у Владимира Зеленского пытаются перехватить у Петра Порошенко «патриотический» электорат, но это заигрывание с националистами ничего не даст. Об этом рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Естественно, для [главкома ВСУ] Валерия Залужного вполне допускаю, что лично он «за». У них [с Ярошем] давние отношения еще с того времени. Как говорится, помог побратиму, дал ему эту корочку. Уволят Залужного — уйдет главнокомандующим «Добровольческого украинского корпуса». Как говорится, ты — мне, я — тебе. Но в данном случае я думаю, и что российские каналы, и Владимир Соловьев наверняка вспомнят и про «визитку Яроша». И, естественно, выстроится вполне определенный ассоциативный ряд», — указал эксперт.

Ничего хорошего ни Зеленскому, ни Украине, попытка реанимировать этого «полупроводника» не несет, поскольку у этих людей очень уж черно-белая картинка мира, со всеми вытекающими отсюда последствиями, подчеркнул Золотарев.

Тем более, судя по всему, на этот раз Россия дистанцироваться не будет. А учитывая кондицию Вооруженных сил Украины, это может привести к плачевным, пагубным последствиям для страны, заключил собеседник издания.

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