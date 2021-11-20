С 2013 по 2015 годы Ярош возглавлял экстремистскую группировку, в которую входили украинские активисты праворадикального националистического толка. С приходом Зеленского во власть Ярош публично обещал повесить нового главу государства на Крещатике, если он попробует предать украинцев.
«Естественно, для [главкома ВСУ] Валерия Залужного вполне допускаю, что лично он «за». У них [с Ярошем] давние отношения еще с того времени. Как говорится, помог побратиму, дал ему эту корочку. Уволят Залужного — уйдет главнокомандующим «Добровольческого украинского корпуса». Как говорится, ты — мне, я — тебе. Но в данном случае я думаю, и что российские каналы, и Владимир Соловьев наверняка вспомнят и про «визитку Яроша». И, естественно, выстроится вполне определенный ассоциативный ряд», — указал эксперт.
Ничего хорошего ни Зеленскому, ни Украине, попытка реанимировать этого «полупроводника» не несет, поскольку у этих людей очень уж черно-белая картинка мира, со всеми вытекающими отсюда последствиями, подчеркнул Золотарев.
Тем более, судя по всему, на этот раз Россия дистанцироваться не будет. А учитывая кондицию Вооруженных сил Украины, это может привести к плачевным, пагубным последствиям для страны, заключил собеседник издания.
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