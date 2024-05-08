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"Вся либеральная общественность зарыдает": Вайнер назвал темную лошадку, которая может сменить Байдена
"Вся либеральная общественность зарыдает": Вайнер назвал темную лошадку, которая может сменить Байдена - 08.05.2024 Украина.ру
"Вся либеральная общественность зарыдает": Вайнер назвал темную лошадку, которая может сменить Байдена
В информационном поле появились слухи, что в скором времени президент США объявит о том, что уступает свое место в новой предвыборной гонке бывшей первой леди Америки Мишель Обаме. И у нее есть все шансы стать первой женщиной-президентом США
2024-05-08T06:00
2024-05-08T06:00
2024-05-08T06:00
новости
сша
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дональд трамп
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер.Он подчеркнул, что предвыборная компания Мишель Обаме не нужна, так как персона она известная, а ее супруг - самый популярный президент США."Как только он (Мишель Обама. - Ред.), грубо говоря, откроет рот и заявит, что собирается баллотироваться на пост президента США, вся либеральная общественность зарыдает и ее поддержит", - отметил политолог.Он добавил, что у Обамы, помимо популярности мужа, есть и другие причины для победы: цвет кожи и пол.При этом семье Байденов, отметил Вайнер, будут даны определенные гарантии. По мнению политолога, следующая администрация Белого дома поручится, что родственников экс-президента не привлекут к ответственности за их преступления и "остальные темные делишки".В воскресенье, 5 мая, немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. На тот момент Дональду Трампу будет 77 лет, а Байдену - "без пяти минут" 82 года.ИНТЕРВЬЮ ГРЕГ ВАЙНЕР: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война
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новости, сша, джо байден, украина.ру, дональд трамп, мишель обама
"Вся либеральная общественность зарыдает": Вайнер назвал темную лошадку, которая может сменить Байдена
В информационном поле появились слухи, что в скором времени президент США объявит о том, что уступает свое место в новой предвыборной гонке бывшей первой леди Америки Мишель Обаме. И у нее есть все шансы стать первой женщиной-президентом США
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер.
"Ранее я не раз говорил про то, что Байден сойдет с гонки и на его место придет Обама. Видимо, все к тому и идет. Не знаю, насколько верны источники немецкой газеты, но если это так, предвыборная ситуация становится все интереснее. Получается, что семейные кланы в Америке уходят во власть. Смотрите, был клан Бушей (папа и сын). Потом президентствовали Клинтоны: сначала Билл 8 лет заседал в Белом доме, потом Хиллари была сенатором и госсекретарем в истеблишменте США. Можно еще Кеннеди вспомнить. То есть семьи правят Америкой", - сказал Вайнер.
Он подчеркнул, что предвыборная компания Мишель Обаме не нужна, так как персона она известная, а ее супруг - самый популярный президент США.
"Как только он (Мишель Обама. - Ред.), грубо говоря, откроет рот и заявит, что собирается баллотироваться на пост президента США, вся либеральная общественность зарыдает и ее поддержит", - отметил политолог.
Он добавил, что у Обамы, помимо популярности мужа, есть и другие причины для победы: цвет кожи и пол.
При этом семье Байденов, отметил Вайнер, будут даны определенные гарантии. По мнению политолога, следующая администрация Белого дома поручится, что родственников экс-президента не привлекут к ответственности за их преступления и "остальные темные делишки".
В воскресенье, 5 мая, немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден
объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы
.
Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. На тот момент Дональду Трампу будет 77 лет, а Байдену - "без пяти минут" 82 года.