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"Вся либеральная общественность зарыдает": Вайнер назвал темную лошадку, которая может сменить Байдена

"Вся либеральная общественность зарыдает": Вайнер назвал темную лошадку, которая может сменить Байдена - 08.05.2024 Украина.ру

"Вся либеральная общественность зарыдает": Вайнер назвал темную лошадку, которая может сменить Байдена

В информационном поле появились слухи, что в скором времени президент США объявит о том, что уступает свое место в новой предвыборной гонке бывшей первой леди Америки Мишель Обаме. И у нее есть все шансы стать первой женщиной-президентом США

2024-05-08T06:00

2024-05-08T06:00

2024-05-08T06:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер.Он подчеркнул, что предвыборная компания Мишель Обаме не нужна, так как персона она известная, а ее супруг - самый популярный президент США."Как только он (Мишель Обама. - Ред.), грубо говоря, откроет рот и заявит, что собирается баллотироваться на пост президента США, вся либеральная общественность зарыдает и ее поддержит", - отметил политолог.Он добавил, что у Обамы, помимо популярности мужа, есть и другие причины для победы: цвет кожи и пол.При этом семье Байденов, отметил Вайнер, будут даны определенные гарантии. По мнению политолога, следующая администрация Белого дома поручится, что родственников экс-президента не привлекут к ответственности за их преступления и "остальные темные делишки".В воскресенье, 5 мая, немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. На тот момент Дональду Трампу будет 77 лет, а Байдену - "без пяти минут" 82 года.ИНТЕРВЬЮ ГРЕГ ВАЙНЕР: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война

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новости, сша, джо байден, украина.ру, дональд трамп, мишель обама