Попытка реанимировать в украинской политике Яроша в сочетании с другими факторами ничего хорошего не сулит народу Украины. Если радикалы снова попытаются разжечь пожар, Россия не будет дистанцироваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Золотарев

— Андрей Владимирович, с чем связаны нынешние перестановки в Кабинете министров Украины?

— Есть очень точное и четкое определение того, что сейчас происходит — это министерская чехарда. Из истории мы прекрасно знаем, что когда министерская чехарда ускоряется и приобретает такие гротескные формулы, как то ли пани Верещук на минобороны, то ли адвоката Резникова — и та, и другая кандидатура — явные «пиджаки».

Как-то это не вписывается в контекст того, что нам рассказывают — о том, что страна между войной и миром, и т. д. Но должен быть [главой МО] человек, который, что называется, глубоко в теме. А тут такие политические назначения. Возможно, в Европе это воспринималось бы нормально — назначения адвоката министром обороны, или женщине пост, но не в украинских условиях. Ничего хорошего это не сулит. Ничего хорошего не сулит и то, что пошла такая калейдоскопическая смена лиц в министерских кабинетах, обычно это предвестник того, что дело идет к смене власти… Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Обратите внимание, если до того Владимир Зеленский непривычно для украинской политики внезапно, жестко и быстро принимал решения, — не было вот этих длительных терок, переговоров, закулисных договорняков, которые обычно всегда предваряли кадровые перестановки, — то сейчас это растянулось с середины лета. Ну что мы, не знали, что под Тараном кресло шатается? Ему еще летом, когда увольняли его замов, дали время на исправление, но, очевидно, он не справился с домашним заданием.

Давно говорили об отставке ряда других министров, но, как всегда, элемент неожиданности — это то, что заявление об отставке написал первый вице-премьер Алексей Любченко, которого люди, знающие положение дел в Кабмине, относили все-таки к тем немногочисленным профессионалам (что есть в правительстве. — Ред.). То есть это человек, который знает, что делает. Действительно, выдвиженец еще конца девяностых. Считается в налоговой сфере, безусловно, профессионалом. И более того, то, за что он отвечает — ему есть, что показать. Перевыполнение бюджета на сорок миллиардов, как бы это ни было — это факт. И вот теперь он уходит.

То есть что произошло? Потому что неделю назад ничто этого не предвещало, то есть неделю назад никто об этом не писал, а все произошло буквально за считанные дни. Какая черная кошка пробежала, что случилось? Мы можем пока догадываться.

У меня, поскольку в Киев не выбирался уже несколько дней, пока информации нет. Очевидно, спустя некоторое время мы узнаем, что послужило детонатором такого решения, но для Кабмина, тем более что Любченко прочили в премьер-министры, как один из возможных вариантов, это, безусловно, потеря.

Мне кажется, что на этих перестановках дело не закончится, и если дела с коронавирусом и энергетикой, а это точки, откуда может возникнуть кризис, перерастающий в политический, будут идти плохо, то не исключено, что поменяется фамилия на дверях кабинета премьер-министра.

— К слову, о коронакризисе… По сообщениям СМИ, выглядит ситуация далеко не так, как хотелось бы, скажем откровенно. Киев с понедельника находится в «красной зоне»… Что вы можете сказать об этом?

— Те, у кого есть вот эти пресловутые сертификаты, ПЦР-тесты, они особо не столкнулись с проблемами. Ну что увидели — то, что в понедельник все писали, что метро было полупустое. В наземном общественном транспорте народу чуть больше, и на многих торговых центрах, естественно, появились предупреждения о том, что пускают туда только при наличии сертификатов.

Рестораторы — они интересуются сертификатами, но не проверяют. Если придет проверка, и окажется, что не интересовались — то оштрафуют ресторатора. Если скажут, что проверили, а у человека оказался липовый сертификат — то это уже проблема того, кого поймали за руку. Андрей Золотарев: США будут бояться дразнить Кремль своей политикой по Украине © Facebook, Золотарев Андрей

Но… вовсю идет торговля этими сертификатами. В пунктах вакцинации сумасшедшие очереди, доходит до драк. Тут проблема, и все повесить на нынешнюю власть — это было бы несправедливо. Поскольку медицинскую систему Семашко, ту, которую в рамках декоммунизации успешно добили — а она была более подготовлена к таким чрезвычайным ситуациям. Достаточно посмотреть на Китай. И в России, несмотря на переход к цифровой системе, осталось больше элементов от системы Семашко.

Но, как бы то ни было, а на Украине точку невозврата прошли. Разрушили старое, ничего нового толком не создали. Системы нет. Благодаря американской санитарке Ульяне Супрун, теперь, даже имея какие-то ресурсы, их надо во что-то вкладывать. Ну и плюс головотяпство нынешних чиновников, которые, когда весной кривая заболеваемости пошла вниз, очевидно, расслабились, решили, что худшее позади. Элементарно: два завода, производящие кислород, из трех, встали на профилактику.

— С октября?

— Да. Притом что я говорил о сорока миллиардах перевыполнения бюджета… Поставить кислородную станцию простейшую — это стоит три миллиона гривен, чуть больше ста тысяч долларов. Вполне посильная для государства задача, просто надо немножко видеть дальше своего носа, а не жить по принципу «масло съели — день прошел».

Очевидно, горизонт планирования у чиновников — не месяц, а возможно, даже и не неделя. Живут одним днем. И отсюда вот эти все проблемы, поскольку кислород, я считаю, это чисто из той серии, где каждая проблема имеет имя, фамилию и должность. Переломная зима: Золотарев считает, что благополучный период для Зеленского закончился © REUTERS, Jonathan Ernst

Вакцинация — тут другой момент. Опять же, слишком долго играли в политику на вакцинации. Год назад я говорил о том, что надо дать возможность украинцам вакцинироваться любыми вакцинами — российской, европейской, американской, китайской. Так или иначе, все пришло к этой ситуации. Момент был упущен. Пока выясняли отношения, где взять вакцины, кто за это отвечает — упустили момент разъяснительной кампании.

И сейчас мы наблюдаем эту дикую вакханалию в соцсетях — «ваксы» против «антиваксов». Ну знаете, у человека должно быть право свободного выбора. То, что делает сейчас государство — оно просто полицейскими и административными мерами пытается компенсировать то, что оно профукало.

Тем более что Юлия Владимировна Тимошенко, которой симпатизирую — год назад она призывала создать антикризисный штаб во главе с президентом. Там четко было прописано — мобильные бригады… ну, неплохой план. Верховная Рада приняла? Приняла. Но дальше слов дело не пошло. То есть даже если бы на этом уровне этот план бы реализован, очень многих проблем мы бы сегодня не имели. А так украинцы сталкиваются с проблемами на каждом шагу. Медикаменты. Да, есть больницы, где не требуется… это отдельное. Но периферия — приходи со всем своим.

Просто если у тебя нет денег, как говорится — тогда полагайся на волю божью, вопрос выживания. Но не дай бог, умер… В Харькове по десять дней ждут кремации родственники тех, кто умер от коронавируса. Если еще в больнице, там быстрее, если, не дай бог, на дому — это целая история, как поместить в морг, а потом еще десять дней ждать. Суперпрезидентская республика: Золотарев обозначил новую роль Рады © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Поэтому… Нет системы. Возможно в силу того, что власть на Украине берут для зарабатывания денег, а не для того, чтобы решать какие-то государственные задачи, выполнять политические программы — ну, отсюда вот такой подход.

— В таком случае не слишком, наверное, удивительно, что при данном кризисе, я бы сказал, системном довольно-таки кризисе, у Зеленского сейчас впервые, два года спустя после его президентства, лидерство по антирейтингу.

— К этому опросу у меня есть вопросы, извините за каламбур, поскольку сформулирован вопрос так, что изначально все было заточено на то, чтобы получить этот результат. Это видно. Там, где пускают фургон с оркестром, используют социологию в манипулятивных целях — это читается, как говорится, легко. Опрос 1200 респондентов по стране — это явно, что опрос готовился не с целью получения точного достоверного результата. Это, скорее всего, из разряда социологической пропаганды.

Но тренд обозначился для Зеленского негативный. Хотя он по-прежнему, по тем опросам, которые я видел — он сохраняет лидирующие позиции, хотя бы потому, что альтернатива для него пока не вырисовалась.

В качестве этой альтернативы — вот видим эти опросы — пытаются сейчас двигать (экс-спикера Рады. — Ред.) Дмитрия Разумкова. Но, простите, Разумков, который обогнал Тимошенко — это нонсенс, поскольку рядом другие опросы, где этого нет. Или другой опрос, КМИСовский, нарисовавший Разумкову 8%.

Да, к Разумкову, в принципе, отношение не плохое, хорошее. Да, он как спикер сильно вырос, но забегает вперед, выдает желаемое за действительное. И что есть, то есть. Явно, как говорится, проект Разумкова стартовал. Как будет называться его партия — «Розум и честь», «Партия Разумкова», «Разумная честь нашей эпохи», или как-то по-другому — будут обыгрывать фамилию, поскольку политика в Украине остается лидерской. И скорей всего, фамилия будет зафиксирована в названии этого политпроекта.

Но Разумкову надо сначала еще сформировать депутатскую группу. Я думаю, тут олигархический кооператив ему поможет, там обозначились уже отцы-содержатели этого проекта… Сила против Зеленского. Разумков идет в партийные «фюреры» © коллаж Украина.Ру

Хотя ряд экспертов, коллег, допускают, что это такой договорняк, такой плавный трансфер власти от Зеленского к Разумкову… Как спасти рейтинг «Слуг народа»? Открыть их программу и выполнить. И вот с этим будет бегать Дмитрий Александрович. Будет рассказывать о том, что он законник, что он за все хорошее, против всего плохого. Такой Зеленский, только без вредных привычек.

Под это подтягивается социология. Да, как говорится, тренд, если не будет лишних действий со стороны Зеленского, на видосиках президент уже не проедет. Тем более что в последние годы мы видим чудовищную девальвацию слова. Не верят никаким обещаниям, не верят никому.

Естественно, если будут эффективные действия, если удастся избежать веерных отключений, повышения тарифов — тогда да, тогда возможна демонстрация сильной руки, как этой зимой, и решительных действий. Это остановит негативный тренд. В противном случае все будет идти к тому, что Зеленскому могут организовать даже досрочный уход… Есть ряд косвенных признаков серьёзного шатания этой ситуации, в частности, информационные вбросы… Я просто уже вижу, что в это дело включились люди профессиональные, умеющие работать с информационной средой.

— Как Зеленский может выйти из этого кризиса? Давайте вспомним, что методом решения таких проблем не раз было обострение в Донбассе… Сейчас мы видим назначение советником Главкома ВСУ Дмитрия Яроша, человека, который будет выступать явно не за мир…

— Да, Ярош оказался вне политики после событий 2014-2015 годов, когда «Добровольческий украинский корпус» был на острие боевых действий… Теперь вспоминают, что в 2019 году он призывал повестить Зеленского на Крещатике, угрожал повесить его на Крещатике. Что изменилось? Возможно, (люди Зеленского. — Ред.) пытаются перехватить у Петра Порошенко патриотический электорат, заигрывают. Дмитрий Ярош: филолог со знанием языка дубины стал советником главкома ВСУ © commons.wikimedia.org, Volodymyr Tverdokhlib / Facebook/Валерій Залужний

Но это заигрывание не принесет дивидендов. Все равно останешься вражиной, чужеродным элементом, «подмоскалем» и т. д. для этой публики. То есть она пользуется моментом. Естественно, для [главкома ВСУ] Валерия Залужного вполне допускаю, что лично он «за». У них [с Ярошем] давние отношения еще с того времени. Как говорится, помог побратиму, дал ему эту корочку. Уволят Залужного — уйдет главнокомандующим «Добровольческого украинского корпуса». Как говорится, ты — мне, я — тебе. Но в данном случае я думаю, и что российские каналы, и Владимир Соловьев наверняка вспомнят и про «визитку Яроша». И, естественно, выстроится вполне определенный ассоциативный ряд.

Могу сказать то, что ничего хорошего ни Зеленскому, ни Украине, попытка реанимировать этого «полупроводника» не несет. Поскольку у этих людей, возможно, идейных, как говорится, и смелых, но у них очень уж черно-белая картинка мира, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

То есть поджечь пожар, как говорится, детонировать ситуацию — самое то, на что годится такого рода публика. Это, естественно, вызывает тревогу. Тем более, я этого не скрываю, это совершенно очевидно — что, судя по всему, на этот раз Россия дистанцироваться не будет. А учитывая кондицию Вооруженных сил Украины, это может привести к плачевным, пагубным последствиям для страны.