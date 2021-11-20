Ранее Подоляк решил не считаться с взлетевшим рейтингом уволенного фракцией «Слуга народа» бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, назвав его «непассионарным, нехаризматичным молодым ретрополитиком».
Эксперт отметил, что Разумкову сейчас раздают множество авансов, но пока что он ничего не сделал в плане работы над самостоятельной политической карьерой, так как у него нет программы, нет команды, нет партии.
Разумков не оппозиционер, а фрондер в отношении Зеленского, от него ждут какого-то подвига, но он этот подвиг так и не совершил, подчеркнул политолог.
«Вспомните Надежду Савченко. Сколько было восторженных отзывов, когда она вышла из российской тюрьмы? Таких калифов на час можно назвать еще десяток. Пока что к Разумкову еще относятся авансом, а его рейтинг — это результат тупости Офиса президента, который этот рейтинг надул, создал себе проблему на ровном месте, а теперь сам же пытается бороться с Разумковым», — полагает Бондаренко.
Время от времени в Украине возникает целый ряд лиц, которым приписывают целый ряд свойств, пытаясь увидеть в них нового лидера, а потом точно так же быстро разочаровываются, потому что они не дают конкретных результатов, заключил собеседник издания.
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