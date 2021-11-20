Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и окружение Владимира Зеленского действительно не считают Дмитрия Разумкова серьезным политическим конкурентом. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Дмитрия Разумкова, назвав его «непассионарным, нехаризматичным молодым ретрополитиком».

Эксперт отметил, что Разумкову сейчас раздают множество авансов, но пока что он ничего не сделал в плане работы над самостоятельной политической карьерой, так как у него нет программы, нет команды, нет партии.

Разумков не оппозиционер, а фрондер в отношении Зеленского, от него ждут какого-то подвига, но он этот подвиг так и не совершил, подчеркнул политолог.

«Вспомните Надежду Савченко. Сколько было восторженных отзывов, когда она вышла из российской тюрьмы? Таких калифов на час можно назвать еще десяток. Пока что к Разумкову еще относятся авансом, а его рейтинг — это результат тупости Офиса президента, который этот рейтинг надул, создал себе проблему на ровном месте, а теперь сам же пытается бороться с Разумковым», — полагает Бондаренко.

Время от времени в Украине возникает целый ряд лиц, которым приписывают целый ряд свойств, пытаясь увидеть в них нового лидера, а потом точно так же быстро разочаровываются, потому что они не дают конкретных результатов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.