Кабмин в Украине представляет исключительно декоративные функции, а реальная экономическая и социальная политика определяется Офисом президента, поэтому смена глав четырех министерств ни на что не повлияет, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Украина.ру

Издание «Украинская правда» ранее сообщило, что Верховная Рада может сменить глав четырех министерств. Вместо министра экологии Романа Абрамовского придет его заместитель Руслан Стрилец, министра обороны Андрея Тарана заменят министром по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексеем Резниковым (он также представлял Киев на переговорах по Донбассу).

Резникова заменят на депутата от «Слуги народа» Ирину Верещук (в прошлом, занимая пост мэра небольшого города Равы-Русской во Львовской области обратилась к Евросоюзу с призывом подписать Соглашение об ассоциации отдельно с Равой-Русской), министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруского — на главного таможенника Павла Рябикина.

- Константин Петрович, с чем вы связываете эти вероятные кадровые перестановки и тот факт, что многие из этих людей будут заниматься не своим делом?

— Я не вижу в этом ничего странного, да и вообще не вижу ничего из ряда вон выходящего в этих перестановках. Представьте себе семью, у которой ничего не происходит, денег нет, в отношениях напряг, и чтобы хоть как-то сменить обстановку, они начинают передвигать мебель. Это примерно тоже самое.

Ни на политику правительства, ни на политику министерств, ни на что-либо другое эта смена не поменяет. На самом деле Кабмин в Украине представляет исключительно декоративные функции, а реальная экономическая и социальная политика определяется Офисом президента. Министры просто подписывают соответствующие документы и модерируют появление средств из бюджета.

Поэтому абсолютно ничего не поменяется. Будет лишь еще один информационный повод, когда одних людей заменят на других.

- Как раз была информация, что Зеленский по своем антирейтингу обогнал даже Порошенко. Удастся ли ему за счет этих перестановок стабилизировать ситуацию?

— Это ему никак не поможет. 99,9% граждан не знают министров ни по имени отчеству, ни внешне. А то, что Ивана Ивановича поменяли на Петра Петровича, — абсолютно ничего для них не значит и никак на них не скажется.

- А в плане взаимоотношений с элитами, скажем, чтобы усилить репрессии СНБО или наоборот, пойти на уступки?

— Нет, ни на что это не влияет. Это абсолютно бессмысленное и безрезультативное действие. Просто один день журналисты и эксперты лишний раз поговорят о том, что произошло, хотя, на самом деле, ничего не произошло и не происходит.

- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк решил не считаться с взлетевшим рейтингом уволенного фракцией «Слуга народа» бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которого он назвал непассионарным, нехаризматичным молодым ретрополитиком. Подоляк действительно не видит в Разумкове серьезного конкурента или он так специально подставляет Зеленского?

— Он действительно не считает его серьезным соперником. Дело в том, что Разумкову сейчас раздают множество авансов, но пока что он ничего не сделал в плане работы над самостоятельной политической карьерой. У него нет программы, нет команды, нет партии. Он не оппозиционер, а фрондер в отношении Зеленского. От него ждут какого-то подвига, но он этот подвиг так и не совершил.

Время от времени в Украине возникает целый ряд лиц, которым приписывают целый ряд свойств, пытаясь увидеть в них нового лидера, а потом точно так же быстро разочаровываются, потому что они не дают конкретных результатов.

Вспомните Надежду Савченко. Сколько было восторженных отзывов, когда она вышла из российской тюрьмы? Таких калифов на час можно назвать еще десяток. Пока что к Разумкову еще относятся авансом, а его рейтинг — это результат тупости Офиса президента, который этот рейтинг надул, создал себе проблему на ровном месте, а теперь сам же пытается бороться с Разумковым.

- Подоляк не боится, что если Разумков вдруг догонит Зеленского, то ему припомнят эти речи?

— Вряд ли он чего-то боится. Учитывая его психологические особенности, я не думаю, что он держится за свое кресло. Он достаточно откровенен в своих высказываниях. В этом плане надо отдать ему должное.

- Скажется ли на позициях Зеленского применение Байрактаров в Донбассе?

— В обществе никак к этому не отнеслись. Эта тема существует лишь в СМИ и в интернете, за пределами этого эта тема никак не рассматривается. Не думаю, что это как-то улучшит или ухудшит позиции Зеленского.