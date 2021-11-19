По словам эксперта, в течение последних 20 лет основной задачей американского армейского спецназа была борьба с террористическими и повстанческими группами.
«Теперь, когда Пентагон сосредотачивается на подготовке к конфликту с почти равными или равными вооруженными силами, такими, как китайские и российские, силы специального назначения различных родов войск США ищут способы, чтобы оставаться в ногу со временем в войне совершенно другого типа», — говорится в статье
Атламазоглу описывает различные группы армейских сил специальных операций и их возможности.
Речь идёт о «зелёных беретов» армейского спецназа, 75-м полке «рейнджеров», частях Командования по гражданским вопросам и психологическим операциям и 160-м отдельном авиационном (десантном) полке специального назначения, известном как «Ночные охотники».
Статья иллюстрирована фотографиями «зелёных беретов», участвующих в учениях «Кузница молний» в октябре на острове Оаху, входящем в состав Гавайского архипелага.