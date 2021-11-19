Силы специального назначения Армии США отрабатывают на Гавайях участие в конфликте с вооружёнными силами России и Китая, рассказал 18 ноября изданию «Бизнес инсайдер» ветеран греческих вооружённых сил Ставрос Атламазоглу

По словам эксперта, в течение последних 20 лет основной задачей американского армейского спецназа была борьба с террористическими и повстанческими группами.

«Теперь, когда Пентагон сосредотачивается на подготовке к конфликту с почти равными или равными вооруженными силами, такими, как китайские и российские, силы специального назначения различных родов войск США ищут способы, чтобы оставаться в ногу со временем в войне совершенно другого типа», — говорится в статье

Кедми: Флот США станет главной целью армии РФ в случае войны © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Речь идёт о «зелёных беретов» армейского спецназа, 75-м полке «рейнджеров», частях Командования по гражданским вопросам и психологическим операциям и 160-м отдельном авиационном (десантном) полке специального назначения, известном как «Ночные охотники».

Статья иллюстрирована фотографиями «зелёных беретов», участвующих в учениях «Кузница молний» в октябре на острове Оаху, входящем в состав Гавайского архипелага.