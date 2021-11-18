Уроженка Украины, певица Любовь Успенская сделала сразу два громких заявления. Одно из них связано с бывшим мужем Александром Плаксиным, а второе - с планами на потомство. Слова артистки 17 ноября процитировали «Дни.ру»

«Хоть узбекский»: Соседов раскрыл позицию Ротару по Крыму © Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанк рассказала, что экс-супруг избивал ее каждый раз, как напивался, а «однажды хотел выкинуть из окна», когда прямо на глазах у гостей протащил за волосы по полу, а потом попытался вытолкнуть наружу.

Бизнесмен Плаксин — 4-й муж певицы, брак они заключили в 1987 году, однако по признанию самой артистки, вместе не жили уже много лет, так как он предпочел остаться в квартире, купленной ею в США.

В прошлом году Успенская объявила, что разводится с мужем, потому что он давно нигде не работает, сидит у нее на шее, а ведет себя при этом крайне токсично. В ответ Плаксин заявил, что тогда отсудит у певицы все, что она купила в браке, так как по закону это общее имущество.

По последней информации, сейчас супруги находятся в бракоразводном процессе. А вот отношения с единственной дочерью Татьяной Плаксиной Успенской удалось наладить спустя два года взаимных упреков и обвинений.

В новом заявлении 67-летняя певица объявила, что очень рада дружбе с дочерью, но все еще продолжает мечтать о сыне, поэтому ищет донора.

Любовь Успенская — уроженка Киева, однако работает она всю жизнь в России, где прославилась такими песнями как «Кабриолет», «Карусель», «К единственному, нежному».

За последние несколько лет имя артистки мелькало в новостных лентах в связи с ее громким конфликтом с дочерью, а потом — разводом с мужем. Сейчас вокруг Успенской назревает новый скандал: певицу обвинили в воровстве песен, в частности «Кабриолета».