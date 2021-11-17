Откладывать реализацию таких современных инфраструктурных проектов, как «Северный поток-2» по политическим причинам контрпродуктивно, заявили в Восточном комитете немецкой экономики. Об этом пишет РИА Новости 17 ноября

Днем ранее регулятор ФРГ сообщил о приостановке процесса сертификации газопровода «Северный поток-2» для того, чтобы компания-оператор проекта создала филиал на территории Германии, в управление которому следует передать последний 12-мильный участок трубопровода.

«Никакой политизации этого процесса сертификации быть не должно. Инвесторы могут рассчитывать на правовую определенность в Германии и ЕС, без каких-либо оговорок "когда" и "но". Было бы абсолютно контрпродуктивно откладывать реализацию современных инфраструктурных проектов, таких как "Северный поток 2", по политическим причинам», — цитирует агентство заявление организации.

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«Северный поток-2» вносит решающий вклад в энергетическую безопасность и диверсификацию маршрутов доставки газа в ЕС, подчеркнули в ассоциации.