Днем ранее регулятор ФРГ сообщил о приостановке процесса сертификации газопровода «Северный поток-2» для того, чтобы компания-оператор проекта создала филиал на территории Германии, в управление которому следует передать последний 12-мильный участок трубопровода.
«Никакой политизации этого процесса сертификации быть не должно. Инвесторы могут рассчитывать на правовую определенность в Германии и ЕС, без каких-либо оговорок "когда" и "но". Было бы абсолютно контрпродуктивно откладывать реализацию современных инфраструктурных проектов, таких как "Северный поток 2", по политическим причинам», — цитирует агентство заявление организации.
В Восточном комитете также сообщили, что российский трубопроводный газ, поставляемый по долгосрочным контрактам, в настоящее время значительно дешевле газа на спотовом рынке, и это защищает Германию от высоких цен на мировом рынке.
«Северный поток-2» вносит решающий вклад в энергетическую безопасность и диверсификацию маршрутов доставки газа в ЕС, подчеркнули в ассоциации.