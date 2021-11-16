Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключает, что трое подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета могли сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде» 16 ноября

Закомплексованные сплетники. Аваков рассказал о тайной жизни Офиса Зеленского © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych Владимир Зеленский высказывался о причастности к убийству Шеремета людей из контрразведки СБУ. Корреспондент поинтересовался у Авакова, могли ли, на его взгляд, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь сотрудничать с СБУ, на что получил такой ответ: «Есть такая у меня дальняя мысль». По мнению Авакова, эти трое, по всей вероятности, были исполнителями.

В июле 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте вскоре после взрыва. Подозрение в убийстве Шеремета было выдвинуто военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.