Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ЕС нужно сделать выбор между газом из РФ и поддержкой Украины. Об этом он сказал 15 ноября, передает The Guardian

«Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности», — сказал Джонсон.

Украина даже не подозревает, как стала инструментом реализации имперских амбиций Великобритании © AP, Ted Shaffrey

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала страны Евросоюза противодействовать запуску газопровода «Северный поток — 2».

На днях немецкий регулятор сообщил, что украинская компания «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» допущены к процессу сертификации «Северного потока — 2» без права вето.