«Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности», — сказал Джонсон.
Также премьер Британии заявил, что Лондон «поддерживает суверенитет и целостность Украины не потому, что хочет быть враждебным по отношению к России».
Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала страны Евросоюза противодействовать запуску газопровода «Северный поток — 2».
На днях немецкий регулятор сообщил, что украинская компания «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» допущены к процессу сертификации «Северного потока — 2» без права вето.