По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, количество ностальгирующих по СССР на Украине сокращается, скучает по тем временам в основном старшее поколение

На онлайн-лектории Совета по внешней и оборонной политике на тему «По чему мы тоскуем? Как вспоминают СССР спустя 30 лет» политолог отметил, что государственная линия на Украине такова, что всё, связанное с Советским Союзом, — это страх и ужас.

«Кажется странным, что когда людям задают вопрос «чего, по-Вашему, для Украины было больше: хорошего или плохого», и ответы делятся примерно пополам, причём в разных возрастных группах, в том числе среди молодёжи. В отличие, например, от вопроса «ностальгируете ли Вы по Советскому Союзу?»: молодое поколение, вплоть до тех людей, которые хоть чуть-чуть застали СССР, всё меньше и меньше, практически не ностальгируют. В отличие от России, где за последние 10 лет, согласно опросам, количество людей, ностальгирующих по Советскому Союзу, увеличивается», — сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Журавко рассказал, что было с Херсоном при СССР, при домайданной Украине, а что там творится сейчас © пресс-служба президента Украины

По словам эксперта, ностальгируют люди его поколения, причём больше половины респондентов. Доля таковых, как отмечает Погребинский, на Украине сокращается примерно так, как сокращается процент населения, жившего в те времена. Он также отметил, что ответы сильно зависят и от региона: восток и юг, а также те, кто склонен хорошо относиться к России, показывают большую степень ностальгии по СССР, а те, кто ориентирован на Запад — в меньшей.

«Удивительно может быть только то, что несмотря на понимание той частью населения, которая ностальгирует, что при СССР было меньше свободы, была проблема с выездом за рубеж, тем не менее, они считают, что превалирует уверенность в завтрашнем дне, спокойная старость (в смысле, бедная, но надёжно сохраняющая шансы на доживание до своего возраста). Это есть, но, по-видимому, у нас будет уменьшаться со временем», — заявил Погребинский.