Силы, пришедшие к власти на Украине в результате государственного переворота 2014 года, способствовали разрушению энергетической системы страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

Ситуация, приведшая к текущему кризису, развивалась с самого прихода к власти «майданного» правительства.

«Ведь никто не мешал действующей власти в Украине с 2014 года заниматься модернизацией атомных станций. Продлевать сроки эксплуатации никто не мешал. Никто не мешал заниматься модернизацией тепловых электростанций, где достаточно низкий КПД, коэффициент полезного действия. И никто не мешал заниматься угольными шахтами, чтобы обеспечивать добычу необходимого количества угля», — сказал Азаров.

В качестве иных причин энергокризиса на Украине Азаров назвал блокаду Донбасса с антрацитовыми шахтами, крен на развитие зелёной энергетики, попытки разрыва торговых отношений с Россией.

Полностью интервью можно прочитать здесь.