Энергетический кризис на Украине создан самими же украинскими властями, которые ничего не сделали для подготовки к зиме, зато много сделали для того, чтобы испортить отношения с теми, кто мог бы помочь в критический момент, считает экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Николай Янович, в Киеве всерьёз заговорили об энергокризисе, о том, удастся ли стране пройти зиму. Как Вы оцениваете ситуацию? На Ваш взгляд, не искусственный ли этот кризис? Ведь Украина всегда была и остаётся по сей день энергопрофицитной страной, по крайней мере, могла бы обеспечить себя газом собственной добычи и углём. Возможно, кризис на руку неким политическим игрокам и фигурам, которые за ними стоят?

— Я не сторонник конспирологических теорий. Такая ситуация создается не за счет того, что в какой-то месяц, один или два, что-то там предприняли, какие-то усилия или действия, если иметь ввиду какой-то заговор олигархов. А эта ситуация создавалась на протяжении всех восьми лет после государственного переворота.

Ведь никто не мешал действующей власти в Украине с 2014 года заниматься модернизацией атомных станций. Продлевать сроки эксплуатации никто не мешал. Никто не мешал заниматься модернизацией тепловых электростанций, где достаточно низкий КПД, коэффициент полезного действия. И никто не мешал заниматься угольными шахтами, чтобы обеспечивать добычу необходимого количества угля. Николай Азаров: из-за бездарного премьера Украине хватит газа всего на две холодных недели © Скриншот из видео Украина.ру

Я могу и дальше перечислять, но ничего ж этого не делалось абсолютно. Напротив, предпринимались такие действия, которые способствовали разрушению энергетической системы Украины.

Я перечислю несколько шагов. Например, зачем было устанавливать блокаду Донбасса, где у нас находятся основные наши антрацитовые шахты, которые обеспечивают и закрывают потребности станций, работающих на антраците.

Зачем нужно было делать крен на развитие зеленой энергетики, повышать невероятно тарифы на так называемую зеленую электроэнергию, и тем самым лишать ресурса атомную энергетику? Потому что с атомных электростанций, из системы «Атомэнерго» забирались ресурсы, необходимые для модернизации, ремонта атомных станций, и т.д.

Предпринимались усилия по разрыву отношений с Россией, прежде всего, по экспорту угля, по экспорту газа. И даже умудрились испортить отношения с Белоруссией, которая всегда исправно поставляла в критические моменты Украине электроэнергию, поставляла необходимые горюче-смазочные материалы, нефть. Естественно, не свою, а российскую, занималась реэкспортом.

Но особенно отличился в этом плане бесхозяйственности, абсолютной бесшабашности и некомпетентности, конечно, Кабмин Шмыгаля, который в этом году, например, снизил в шесть раз импорт газа. Он закачал всего 2,5 миллиарда кубов — и, по сути, оставил страну без необходимого запаса газа на зиму. Я приведу одну цифру: в осенне-зимний период потребность газа в Украине составляет примерно 200 миллионов кубометров в сутки. Десять дней — два миллиарда. То есть, они заготовили газа примерно на…

- Меньше, чем на два недели?

— Да, меньше, чем на две недели. А что у нас, когда-то зима продолжалась две недели? Нет.

Второй момент. Никто же не мешал в течение апреля, мая, июня поставлять уголь на электростанции, обеспечить выплату задолженности по заработной плате шахтерам. Своим же собственным, не донецким шахтерам, а тем, которые находятся на подконтрольных киевскому режиму шахтах. Никто не мешал!

Но они, наоборот, создали более миллиарда (гривен — Ред.) задолженности по заработной плате. Совершенно не рассчитывались за уголь. И, тем самым, привели к тому, что сократились поставки угля со своих шахт. Азаров ответил на обвинения в госизмене © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Мне недавно приходилось видеть фотографии, как на одной из ТЭЦ бульдозер подскребал последние остатки угля на угольном складе — то, что называется «штыбом», это малогорючая смесь породы с остатками угля.

И вот сейчас запасы угля составляют менее пятисот тысяч тонн, если говорить точно — 470 тысяч. Это при том, что минимальные потребности на зиму, это где-то запас в два с половиной миллиона тонн.

Сейчас в СМИ на различных ток-шоу политики подняли страшный вой — что вот, Россия хочет поставить Украину на колени, прекратились поставки угля, РФ затормозила якобы поставки угля, которые поступают из Казахстана, что Белоруссия под давлением России последние дни отказалась от поставки электроэнергии… В общем, такой вой, вы даже не представляете себе. Зрители аплодируют, но я б тем зрителям, которые аплодируют, посоветовал бы вспомнить, что столько, сколько сделали киевские власти для разрыва отношений с Россией, не сделал никто.

Я, как премьер-министр, который в свое время работал с правительством России, знаю, как трудно решались вопросы, которые возникали у нас по поставкам нашей продукции, и я просто себе не представляю долготерпения руководства России в вопросе поставке Украине критически необходимых для нее товаров.

Ведь я уже говорил, что, если бы действительно Россия была агрессором, и действительно бы захотела поставить киевский режим на колени — не Украину, а подчеркиваю, киевский режим, потому что на Украине сейчас правит оккупационное, по сути, правительство… То для этого достаточно было примерно на месяц прекратить поставки из перечня критического импорта для Украины, а экспорта из России, и все — промышленность Украины остановилась бы. Прежде всего, энергетика страны остановилась бы… И наступил бы полный коллапс. Азаров рассказал, что должна сделать Россия, чтобы пал киевский режим © СС0, pixabay

Но Россия за все эти годы, надо отдать должное, никогда этого не делала. Так что надо пенять, прежде всего, на себя, пенять на абсолютную неквалифицированность и администрации президента, которая могла бы хоть раз в месяц посмотреть какие-то справки по подготовке страны к зиме. Могла бы! У нас всегда занималось этим правительство, но в данном случае, президент мог бы поинтересоваться. Поставив абсолютно бездарного Шмыгаля на пост премьер-министра, он несет персональную ответственность за такую ситуацию в стране.

- Да, в одном из недавних интервью вы уже говорили об этих странностях российской агрессии. Все эти годы Россия поставляла Украине энергоносители, поставляла ТВЭлы для атомных электростанций. Сейчас поставки энергоносителей будто бы сокращаются. Можно ли говорить о том, что позиция Москвы меняется?

— Я не думаю, что позиция меняется. Потому что есть объективные причины для того, чтобы не сократить поставки газа. Намечается холодная зима. В таких условиях любое правительство думает, прежде всего, о себе, о своей стране, о своих людях. А не о том, чтобы позаботиться о тех соседях, которые сами-то ничего не сделали для этого.

Поэтому я думаю, что перенаправление поставок угля и газа на пополнение, прежде всего, своих газохранилищ — это абсолютно нормальный шаг в такой ситуации. Потому что надежных долгосрочных прогнозов по году у нас нет. Я всегда ориентировался на месячные прогнозы, которые более или менее совпадали. То есть, если я видел, что месяц ожидается холодным, значит, я обращал внимание всех ответственных лиц на это дело, держал всегда ситуацию на контроле. Но, конечно, мы заблаговременно, в плановом порядке готовились.

Я не вижу тут особого умысла со стороны российского руководства, потому что такого умысла не было за все эти почти восемь лет. Хотя происходили события такие, которые давным-давно требовали какой-то реакции. Не вижу и сейчас такого умысла.

Ну, а что касается киевских властей — пусть они говорят, что угодно. Они и будут говорить. Если они сами виноваты, то надо же вину свою на кого-то свалить. В данной ситуации, как всегда, Россия — палочка-выручалочка.

- Возможен ли такой вариант, что олигархи воспользуются ли этим энергетическим кризисом, чтобы попытаться убрать Зеленского, убрать партию власти? Не перерастет ли энергетический кризис в политический?

— Как бы я отрицательно не относился к олигархам, а я к ним реально отрицательно отношусь, потому что во всех переворотах активное участие принимали именно они, и основные дивиденды пытались заработать они… Тем не менее, металлургия — она же нуждается в электроэнергии? Нуждается. Поэтому, скажем, коллапс с поставками электроэнергии им (олигархам — Ред.) абсолютно не нужен. Например, такой деятель, как Коломойский, владеет электроплавильными предприятиями, которые работают на электроэнергии. И это всегда было для нас проблемой большой, потому что ясно, что выплавка стали путем электрических печей, конечно, более экологична, приводит к более качественным результатам, но она чрезвычайно энергозатратна. Николай Азаров: что же это за агрессор такой, который не допускает коллапса на Украине? © РИА Новости, Александр Натрускин

Тем не менее, мы понимали, что это необходимо стране. И в данном случае наши интересы совпадали. Я не думаю, что какому-либо олигарху сейчас нужен кризис, с точки зрения прибыли — для них же прибыль самое главное. Если б от того, что остановилась бы подача электроэнергии куда-то, он бы выигрывал — он так бы и делал, поверьте. И в том, что сейчас поднимаются тарифы, конечно, есть их заинтересованность. У меня всегда был конфликт с нашими деятелями, олигархами, по поводу тарифов. Как известно, в 2010-2014 году держались стабильными тарифы. А вот после 2014 года, после переворота в пользу олигархов, тарифы стали поднимать так, как им хотелось.

И вот сейчас уже стоимость электроэнергии они хотят поднять до пяти гривен (за киловатт — Ред,), это эквивалентно стоимости электроэнергии в Германии, примерно. А разве зарплата у нас номинальная в Украине соответствует зарплатам в Германии? Далеко не соответствует.

Какая необходимость поднимать так высоко тарифы на электроэнергию, я абсолютно не вижу, даже в этих условиях. Просто потому, что у нас есть все условия подавать нашему населению дешевую электроэнергию за счет наших собственных источников углей. Если у нас уголь стоит максимально пятьдесят долларов, условно, то сейчас он на рынках и триста стоит. Но почему должны своему населению где-то там покупать, неизвестно где, по триста, а не давать ему свой собственный уголь по пятьдесят? Или тот же уголь, который мы экспортировали из России, он обходился примерно в те же суммы — пятьдесят, сорок долларов за тонну.

Еще один момент. Они (украинские власти — Ред.) системно занимались истреблением всего экспорта из России. Все, кто занимался — бизнесмены, я имею ввиду — которые занимались экспортом из России, сидят в тюрьме. Может быть, это мелочь, но такая характерная мелочь. А когда их арестовали? Их арестовали в сентябре, в октябре.

То есть, спрашивается, чем думали СБУшники, когда по обвинению в государственной измене отправляли в тюрьму людей, которые обеспечивали поставку угля из той же самой России? Их обвиняли в том, чтобы якобы это донецкий уголь, его сепаратисты произвели… На угле разве написано, кто его произвел? Важно, чтобы сейчас люди не остались без тепла. Так вот, вроде мелкий эпизод, но он тоже характеризует то, что Украина сейчас без руля и без ветрил. Власть выполняет только свою главную задачу — гадит, где только можно, создает напряженную обстановку. В Донбассе она… поддерживает конфликт в таком активном состоянии. Каждый день гибнут люди… Когда в Донбассе гибнут мирные люди, об этом вообще полное молчание. То есть, они гибнут сами по себе, и киевская власть никакого отношения якобы к этому не имеет. Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины? © коллаж Украина.Ру

Я хочу сказать, что Зеленский раньше, когда пришел к власти, был с чистыми руками, не был запятнан кровопролитием, а теперь у него руки по локоть в крови. Он сравнялся с Порошенко, хотя на Порошенко лежат еще и котлы, и большие потери военнослужащих украинской армии. Да не только, ещё и мирные жертвы карательной политики в Донбассе. На Порошенко много чего лежит. Зеленский уже успел взять на себя немало преступлений, в том числе таких кровавых, как убийство мирных жителей.

- Вернёмся к энергетическому кризису. Если предположить, что ни Россия, ни Белоруссия не протянут руку помощи Украине, то чего ожидать? Уже некоторые политики в Украине рекомендуют запасаться дровами. Как выходить из такой ситуации? Что бы вы предприняли?

— Если Белоруссия и Россия не окажут помощь… О какой помощи тут можно говорить, о помощи той власти, которая тебя объявляет виновным во всех своих грехах, бедах, максимально делает все, чтобы от товарообмена отказаться.

- Речь не о помощи власти, а о помощи непосредственно людям. Вряд ли большинство граждан являются сторонниками политики нынешних властей.

— Трудно сказать, являются ли они сторонниками. Потому что сейчас, если сложить всех радикалов, таких как Порошенко, Тимошенко, Зеленского, и кого угодно, сторонников неонацистов, то получится, что большинство населения поддерживает их. Большинство! А оппозицию поддерживает меньшинство. Ну вот так сложилось, это результат зомбирования, не будем это обсуждать. Вернемся к тому, что надо делать.

Конечно, я не представляю себя в таких вот условиях, как бы они могли создаться. Потому что при мне, когда я работал первым вице-премьером, премьер-министром, я вообще не помню, чтобы в стране была ситуация, когда бы в зиму входили с 470 тысячами тонн угля. Такого не было никогда. «Цены на хлеб - ниже в пятнадцать раз, жилищно-коммунальные тарифы - в десять». Азаров рассказал, как могли бы жить украинцы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Что сейчас надо будет делать? Прежде всего, нужна ревизия атомного хозяйства. Те блоки АЭС, которые сейчас находятся в плановых ремонтах, отключены по разным причинам, по ним нужен детальный анализ. Специалисты должны изучить возможность подключения этих блоков в какое-то определенное время.

Я не говорю об ускорениях каких-то, потому что в атомной энергетике никаких команд специалистам давать нельзя. Мы имеем опыт Чернобыля…. Сейчас Шмыгаль говорит, что он запустит все блоки атомные и заставит их работать… Дураку море по колено, но любой ответственный человек должен понимать, что, прежде всего, это решение должно быть реализовано по степени соответствия всем нормативным документам запуска блоков. Это первое.

Второе — необходимо увеличить сейчас добычу угля. Это, конечно, проблемный вопрос, потому что валы быстро не запускаются, их надо готовить, но ведь и зима же у нас не две недели и не месяц. Во всяком случае, на каждой шахте нужно предусмотреть дополнительные меры, выделить ресурсы, с чем, чтобы через месяц-полтора-два мы бы смогли бы определенным образом увеличить доставку угля.

В-третьих, необходимо составить сейчас нормирование расходования газа, которого тоже крайне недостаточно. Нужно отключить от потребления газа все те службы и предприятия, отключение которых нанесет наименьший ущерб. Естественно, что никакие социальные объекты, больницы, детские дома, дома престарелых, школы отключать нельзя.

Ну и, наконец, я бы все-таки усилил бы определенные действия по организации закупки угля. Сейчас для этого неблагоприятная ситуация с ценовой точки зрения. И тем не менее, какое-то определенное количество угля необходимо.

Я приведу цифры, чтобы показать уровень развала угольной промышленности сейчас. Зеленский был в Глазго, и заявил, что мы все свои шахты собираемся закрывать. После такого дурацкого заявления, скажите, — а у нас ведь часть шахт частные, приватизированные, — кто-то будет из этих собственников вкладывать в свою шахту какие-то средства? Надо же, чтобы человек хоть немножко думал. Но он не думает, он не может думать. Он актер на сцене, он продолжает им быть.

Не будут вкладывать, естественно, после такого заявления… А шахта нуждается в каждодневной поддержке. Шахта строится двадцать лет, минимально… А за тридцать лет Украина не построила ни одной шахты. Достроили только начатую в наше время, когда мы в правительстве работали, "Южнодонбасскую" шахту. Хорошая шахта, но она одна-единственная.

Итак, несколько цифр. Украина до 1991 года в составе Советского Союза добывала более двухсот пятидесяти миллионов тонн угля. Энергетического, коксующегося. Вдумаемся в эти цифры — 250 миллионов! Работало более 250 шахт, так совпадают эти цифры. За время независимости мы потеряли значительную часть шахт, а ведь это ж был разведанный фонд наш. Шахты стояли на разведанных месторождениях, с большим запасом углей различных — энергетических, и коксующихся. Мы снизили добычу угля. Она колебалась, но в наше время последнее, в 2013 году мы добывали 75 миллионов тонн. То есть, добывали в три с половиной раза меньше, чем в советское время. Украина получит уголь от Польши, США и ЮАР - Минэнерго © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Понятно, почему — потому что мы потеряли значительную часть наших энергоемких производств, промышленных предприятий, потребность в электроэнергии сократилась, и, соответственно, мы производили примерно 75 миллионов тонн… Нам этого хватало, мы даже экспортировали уголь. А вот эти деятели (власти Украины после 2014 года — Ред.) умудрились свести добычу угля примерно к 13 миллионам тонн.

Сопоставьте и сравните! А потом уже можно говорить о каких-то конспирологических теориях, о том, что Россия им мешала. Что им Россия мешала? Добывать уголь на своих шахтах что ли?

Украина была одной из самых энерговооруженных стран в Европе. Мы уступали по общему объему производства электроэнергии Германии, но немного. Сейчас мы провалились полностью — говорим об энергокризисе.

Мне пришлось недавно посмотреть фильм, который они сами выпустили к тридцатилетию независимости. Они хвастали там колоссальным развитие зеленой энергетики. Ну, это мы еще начали развивать, начали строить солнечные электростанции. Кстати, самую мощную построили в Крыму, пятьсот мегаватт мощности. Это солнечная электростанция. В Крыму-то понятно, почему — там больше солнечных дней.

И вот теперь стали рассказывать (о развитии зелёной энергетики — Ред.)… Зрители думают, что это играет большую роль. Но вся суммарная мощность всех возобновляемых источников энергии — солнечных, ветряков, и т.д. — составляет всего 900 мегаватт. Всего-навсего! Это примерно около полутора процентов от всей потребляемой мощности в Украине. Что они (нынешние власти — Ред.) решили, скажите, какую большую проблему они решили? Да никакой проблемы они не решили! Николай Азаров рассказал о «геббельсовской системе отупления» для Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

То есть, надо развивать эту отрасль, не забывая о традиционных источниках энергии. Украина бедная страна, самая бедная страна в Европе. Валовой внутренний продукт в пересчете на каждого жителя Украины самый минимальный в Европе. Поэтому надо не какие-то там строить иллюзии, как Зеленский… То он миллиард деревьев посадит, а на сегодняшний день прошло три месяца, посадили меньше одного процента. То он построит, что он там собирается строить — 24 аэропорта. То еще он какую-то маниловщину высказывает.

А надо четко концентрировать свои ресурсы, очень ограниченные ресурсы, которые, вдобавок, еще разворовываются нещадно, — концентрировать только на ключевых направлениях развития своей собственной экономики.

Но, к большому сожалению, то, что я сейчас говорю — абсолютно никому не нужно. В том числе, и народу Украины. Потому что надо сказать прямо, что зазомбированы люди. Питают какие-то иллюзии, что они к кому-то присоединятся, что посыплется халява, что они сразу же будут жить лучше.

Казалось, что восемь лет — достаточный срок, чтобы убедиться в том, что лучше не становится, а становится только хуже. Но, к большому сожалению, не понимают… при такой цензуре в украинских СМИ. По сути дела, (в стране — Ред.) нет независимых СМИ, которые бы проводили какую-либо разъяснительную информационную работу среди населения.