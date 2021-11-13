Отказ от российской и белорусской электроэнергии, запрет на экспорт российского энергетического угля поставили Украину на грань системного кризиса. Российскому руководству достаточно одного шага, чтобы обвалить киевскую власть, рассказал в интервью Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович

Ранее на Украине был принят закон, запрещающий поставки электричества из России и Белоруссии, действие которого не было продлено после 1 ноября. Россия, в свою очередь, поставки электроэнергии не возобновила, что прокомментировал украинский министр энергетики Герман Галущенко: «мы не будем просить Россию восстановить поставки» Как бывший топ-менеджер Ахметова начал поставлять белорусское электричество на Украину © Facebook Виталия Бутенко

«Ну не будет, и не будет, в чем проблема? Может, у Белоруссии что-то купят, тоже решают, то собираются покупать, то нет, то Белоруссия собирается продавать, то нет. Если Россия захочет дополнительный инструмент давления — можно договориться с Белоруссией, чтобы оттуда тоже поставок не было. Есть еще опция на столе российского руководства, связанная с прекращением поставок угля в металлургию. Потому что без российского угля в металлургии Украина тоже не справится. Остановится металлургия, остановится поток валюты за продажу металлургических изделий, значит, гривна может рухнуть», — сказал Митрахович.

Пока эти опции Кремлем не используются, подчеркнул эксперт. Однако в случае дальнейших недружественных шагов киевской власти, Россия может просто «выключить» Украину, заключил Митрахович.

Полностью интервью можно прочитать здесь.