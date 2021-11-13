Никаких оснований лишить мандата экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова кроме его собственных страхов нет, рассказал председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия в интервью телеканалу «Украина 24» 12 ноября

Ранее Разумков заявлял, что обратится в суд в случае попытки лишения его мандата. Разумков сообщал СМИ, что после отставки получал несколько предложений о том, чтобы возглавить политическую силу. В понедельник, 8 ноября, экс-председатель парламента опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения в Верховной Раде «Разумная политика» Зеленский vs Разумков: война Пьеро и Арлекина © коллаж Украина.Ру

«У нас действительно будет съезд, вопроса на съезде такого нет. Сам Разумков говорил, что не будет цепляться за кресло спикера, хотя активно пытался. А потом — что не будет цепляться за мандат, но видим обратные действия. Относительно нас, он обычный депутат, пусть доказывает всем своим избирателям, что он эффективный депутат», — сказал Арахамия.

Глава правящей фракции Арахамия также прокомментировал создание Разумковым своего межфракционного объединения (МФО).

«Мне известно, что некоторые депутаты начали выходить из этого межфракционного объединения. Мне кажется, это обычный процесс. Таких МФО более 110, я думаю, что большинство этих людей просто нашли повод для пиара. Это не самостоятельный ход, самостоятельный — это сдать мандат, пойти на выборы, доказать, что люди его выбирают, потом заходить в парламент и что-то показывать, какой-то мастер-класс», — заявил Арахамия.

Отметим, что согласно украинскому законодательству, выход из фракции по собственному желанию может быть основанием для лишения депутатского мандата.