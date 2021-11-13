Гуманитарный кризис очень серьезно расшатывает ситуацию в Афганистане. Сегодня там более 50 процентов населения живут за чертой бедности, произошло резкое снижение доходов, сообщил эксперт. Такое положение дел подпитывает движение сопротивления талибской власти.
«По прогнозам независимых экспертов, в том числе связанных с ООН, если ситуация не изменится (а у нас пока нет никаких оснований полагать, что она изменится в лучшую сторону), уже весной следующего года от 80 до 90 процентов населения Афганистана будет жить в тотальной нищете. Люди там уже вынуждены продавать детей, чтобы как-то свести концы с концами и спасти свои семьи от голода», — сказал Серенко.
Талибы назначают руководителей уездов и начальников полиции, но это ни к чему не приводит. Чиновничий аппарат фактически не работает, у талибов не хватает своих возможностей и способностей для того, чтобы устранить коллапс в вопросах инфраструктуры, социальной сферы, транспорта, заключил эксперт.
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* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.