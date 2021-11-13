Приход Талибана* к власти в Афганистане вверг страну в системный кризис. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко

Гуманитарный кризис очень серьезно расшатывает ситуацию в Афганистане. Сегодня там более 50 процентов населения живут за чертой бедности, произошло резкое снижение доходов, сообщил эксперт. Такое положение дел подпитывает движение сопротивления талибской власти. Они хотят захватить Афганистан. Враг, которого опасаются талибы* © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«По прогнозам независимых экспертов, в том числе связанных с ООН, если ситуация не изменится (а у нас пока нет никаких оснований полагать, что она изменится в лучшую сторону), уже весной следующего года от 80 до 90 процентов населения Афганистана будет жить в тотальной нищете. Люди там уже вынуждены продавать детей, чтобы как-то свести концы с концами и спасти свои семьи от голода», — сказал Серенко.

Талибы назначают руководителей уездов и начальников полиции, но это ни к чему не приводит. Чиновничий аппарат фактически не работает, у талибов не хватает своих возможностей и способностей для того, чтобы устранить коллапс в вопросах инфраструктуры, социальной сферы, транспорта, заключил эксперт.

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* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.