В «Укрэксимбанке» встретили аплодисментами восстановленного в должности директора департамента безопасности Игоря Тельбизова, который участвовал в нападении на журналистов «Схем». Соответствующее видео 12 ноября на своей странице в Facebook опубликовал депутат Верховной Рады Гео Лерос

«Хотите посмотреть, как выглядит коррупционная система Владимир Зеленский изнутри?! Вот видео как обновленный в должности Тельбизов, ломавший руки оператору программы "Схемы", словно "воин света" возвращается на работу в "Укрэксимбанк". Это животное под безумные овации и улюлюканье заходит в головной офис банка, как настоящий герой», — подписал видео депутат.

На кадрах Тельбизов поднимается по ступенькам банка под аплодисменты. Он поклонился и поблагодарил сотрудников за поддержку.

Нападение на журналистов в «Укрэксимбанке»: кум подруги Зеленского создал проблем властям Украины © Facebook, Евгений Мецгер Игоре Тельбизове и начальнике управления внутренней безопасности банка Олеге Осипове.

Конфликт с журналистами произошел 5 октября в кабинете председателя правления «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера. Мецгеру, у которого представители «Схем» брали интервью, не понравился один из вопросов. Он приказал охране отобрать у журналистов камеры и удалить записи.

Камеры вернули без записей через час, но журналистам удалось записать происходящее на аудио. После инцидента двух сотрудников «Укрэксимбанка» отстранили от работы на время расследования инцидента. Мецгер написал заявление об увольнении с должности.