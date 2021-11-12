Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко неизбежно был бы отправлен в отставку в ближайшее время по ряду причин, одной из которых является его непрофессионализм. Об этом 11 ноября в эфире UkrLive заявил украинский политолог Вадим Карасев

«Рано или поздно это все равно произошло бы, если бы, например, обвинили в провальной кампании по информированию по ситуации с коронавирусом. Потому что нужно вспомнить немного из истории. Ткаченко претендовал от "Слуг народа" в мэры Киева и у него были тогда шансы лучше… Но у него есть один порок. Он человек [украинского олигарха Игоря] Коломойского. Не важно, близок сегодня к нему или нет… Поэтому Офис президента пошел на такой обмен. Ткаченко предложили министра вместо кандидата на должность мэра», — утверждает Карасев.

Дениса Шмыгаля, которого пока заменить некем.

Заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики Ткаченко написал в четверг, 11 ноября, в качестве причин были указаны урезанный бюджет на культуру на 2022 год и исключение из подчинения министерства Госкино.

Еще раньше, 3 ноября, Верховная Рада уволила сразу 5 министров и вице-премьеров сразу. В частности, с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины ушел Роман Абрамовский, министр обороны Украины Андрей Таран, первый вице-премьер, министр экономики Украины Алексей Любченко, вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.