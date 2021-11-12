По его словам, в комитете не поддерживают введение новых санкций против Минска.
«Санкции против Белоруссии абсурдны. Лукашенко только поддерживает Глобальный договор о миграции», — сказал Быстрон.
Он подчеркнул, что неправительственные организации, помогающие беженцам, например Sea-Watch и United for Rescue, финансируются налогоплательщиками и фондами ЕС.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила наплыв беженцев на границе Белоруссии и Польши как попытку белорусских властей дестабилизировать ситуацию в соседних государствах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на возможные новые санкции пригрозил ЕС перекрыть поставки российского газа в Европу по газопроводу Ямал–Европа.