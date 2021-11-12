Власти Белоруссии не виновны в миграционном кризисе на белорусско-польской границе. Об этом 11 ноября в комментарии «Известиям» сказал член комитета Бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон

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