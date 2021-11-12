В ЕС сообщили о готовности ввести новые санкции против властей Белоруссии
В ЕС сообщили о готовности ввести новые санкции против властей Белоруссии
© РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
По его словам, в комитете не поддерживают введение новых санкций против Минска.

«Санкции против Белоруссии абсурдны. Лукашенко только поддерживает Глобальный договор о миграции», — сказал Быстрон.

Он подчеркнул, что неправительственные организации, помогающие беженцам, например Sea-Watch и United for Rescue, финансируются налогоплательщиками и фондами ЕС.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила  наплыв беженцев на границе Белоруссии и Польши как попытку белорусских властей дестабилизировать ситуацию в соседних государствах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на возможные новые санкции пригрозил ЕС перекрыть поставки российского газа в Европу по газопроводу Ямал–Европа.