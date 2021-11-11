Главы МИД и Минобороны России и Франции проведут заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности вопросы стратегической стабильности в формате "2+2" 12 ноября в Париже, где пройдет серьезный разговор об Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 ноября. Об этом сообщают «Украинские новости»

В Москве подчеркивают, что Киев последовательно игнорирует все советы международных партнёров и подрывает усилия по установлению мира. Лавров: встреча глав МИД стран «нормандской четверки» 11 ноября не состоится © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского… У нас будет очень серьезный разговор на эту тему», — сказал Лавров.

Отметим, что ранее Сергей Лавров прокомментировал отмену встречи в Нормандском формате, запланированной на 11 ноября. Она не состоялась по причине отсутствия содержательных предложений, заявил глава МИД РФ.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее заявлял, что дальнейшая работа Нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России находится под большим вопросом.