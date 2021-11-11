В митинге, проходившем под лозунгом «Агентуру Кремля – за решётку!», участвовало около 20 человек, указывает агентство.
Выступающие заявляли, что депутаты украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и некоторые другие, якобы, являются российскими агентами.
Также сообщается, что они заявили о присутствии российских агентов в МВД, Министерстве обороны и Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Выступая поочерёдно, участники требовали проведения «чистки» в органах власти страны. Агентство не сообщает, каким образом представители ультраправых организаций предлагали вычислять российских агентов в силовых структурах Украины.