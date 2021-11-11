Представители пяти украинских националистических организаций провели митинг около Офиса президента в Киеве, требуя очистки органов власти Украины от «российских агентов», сообщил 11 ноября Интерфакс-Украина

В митинге, проходившем под лозунгом «Агентуру Кремля – за решётку!», участвовало около 20 человек, указывает агентство.

Выступающие заявляли, что депутаты украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и некоторые другие, якобы, являются российскими агентами.

Также сообщается, что они заявили о присутствии российских агентов в МВД, Министерстве обороны и Совете национальной безопасности и обороны Украины. «Совместно противостоять восточной орде»: украинские националисты протестуют у белорусского посольства © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Выступая поочерёдно, участники требовали проведения «чистки» в органах власти страны. Агентство не сообщает, каким образом представители ультраправых организаций предлагали вычислять российских агентов в силовых структурах Украины.