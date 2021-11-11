Луганская Народная Республика (ЛНР) готова рассмотреть сотрудничество с Киевом по вопросу поставок на Украину угля и электроэнергии. Об этом 11 ноября на своей странице в Twitter сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник

История одной сенсации. Действительно ли Украина хочет закупать уголь в ЛНР © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Владислав Дейнего сообщил, что представители Киева на прошедшем заседании обратились с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля из Донбасса на Украину. Позднее эту информацию опровергли представители Киева.

«На заседании экономподгруппы Киев просил обсудить поставки угля и электроэнергии из Донбасса на Украину на коммерческой основе. ЛНР готова рассмотреть варианты сотрудничества», — написал глава республики.

Ранее глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что запасы угля на 10 ТЭС Украины ниже минимальных.

На Украине начался энергетический кризис: страна испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля — перед началом отопительного сезона его накоплено в три раза меньше необходимого. Из-за дефицита угля уже остановлено 22 блока на 9 ТЭС, что стимулирует спрос на все время дорожающий газ.