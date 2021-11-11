Посол России в США Анатолий Антонов назвал набором вредных лозунгов подписанную накануне Хартию о стратегическом партнерстве между США и Украиной. Его слова 11 ноября цитирует посольство России в США на своей странице в Facebook

«Документ — набор лозунгов, причём вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России», — заявил посол.

Всё мало: Зеленский хочет сделать Украину ещё более зависимой от США © пресс-служба президента Украины Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подписали Хартию о стратегическом партнерстве между Киевом и Вашингтоном.

Согласно документу, США подтверждают обязательство поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, одобряют стремление Украины к вступлению в ЕС и НАТО.

В хартии закреплены намерения сторон расширить двустороннее взаимодействие для укрепления безопасности в Европе и Черноморском регионе, а также поддержка плана трансформации украинской экономики, предусматривающего модернизацию ключевых секторов и привлечение инвестиций.