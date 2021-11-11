«Документ — набор лозунгов, причём вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России», — заявил посол.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подписали Хартию о стратегическом партнерстве между Киевом и Вашингтоном.
Согласно документу, США подтверждают обязательство поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, одобряют стремление Украины к вступлению в ЕС и НАТО.
В хартии закреплены намерения сторон расширить двустороннее взаимодействие для укрепления безопасности в Европе и Черноморском регионе, а также поддержка плана трансформации украинской экономики, предусматривающего модернизацию ключевых секторов и привлечение инвестиций.