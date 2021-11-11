Мэр Чернигова Владислав Атрошенко назвал «фигней» стремление Украины в НАТО. Об этом он заявил во время заседания городского совета 9 ноября, передает УНИАН

«Сегодня мы говорим за НАТО: что нам надо вступить в НАТО. Да фигня это все! Это абсолютно неэффективная, как неоднократно удостоверялись, какая-то там… условно говоря… клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападала либо Америка, либо Россия? Кого защитило НАТО? Никого», — заявил Атрошенко.

«Ракеты под Харьковом». НАТО бросает вызов России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Россия творит, что хочет. Что хочет, то творит. Крым забрала, какой-то провела там референдум, выборы… Что? Каковы действия НАТО? Донбасс, скажем так, при участии, если не прямом, то косвенном России — действия НАТО? Эффективно ли это? Нет», — добавил мэр.

Позже на своей странице в Facebook он прокомментировал свое заявление, отметив, что курс Украины в ЕС должен быть неизменным, а Киеву не стоит «петь мантры» НАТО.

«Нам нужно не мантры о НАТО повторять, а требовать от наших партнеров из того же НАТО, ООН, ОБСЕ реальных действий по помощи в безопасности и установлении мира на Донбассе», — написал Атрошенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нужна НАТО, так как Альянс без нее выглядит слабым. Ряд европейских политиков отмечали, что пока Украина не соответствует критериям вступления в Альянс. Тем не менее на территории Украины регулярно проводятся совместные учения с войсками стран НАТО.