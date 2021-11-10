В Ереване прошел митинг ультранационалистической организации «Национально-демократический полюс» (НДП). В ходе выступления 9 ноября член совета НДП Ваге Гаспарян процитировал стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия!», пишет vestikavkaza.ru

Сообщается, что митинг прошел под стенами здания посольства России в Армении. Количество участников факельного шествия националистов СМИ не уточняется.

Член совета организации Гаспарян в ходе митинга произнес речь на русском языке. Армения призвала бессрочно оставить миротворцев РФ в Карабахе © РИА Новости, Каро Саакян / Перейти в фотобанк

«С первых же дней вторжения России в Закавказье запрещались армянские церкви, запрещались армянские школы. Русские войска разоружали армянских повстанцев…Вот альфа и омега так называемой "дружбы" армянского и русского народа. Не было никакой дружбы!…Была колониальная политика. Армения всегда была разменной монетой России. Поэтому мы сегодня понимаем, что миф о русско-армянской дружбе развенчан раз и навсегда, и отныне для нас это аксиома. Мы, армянский народ, отвечаем вам словами Михаила Юрьевича Лермонтова — "прощай, немытая Россия!"», — заявил Гаспарян.

Этот же отрывок из стихотворения Лермонтова в 2017 году на церемонии, посвященной введению безвизового режима Украины с ЕС цитировал экс-президент Украины Петр Порошенко. В ходе прямой линии с гражданами РФ президент Владимир Путин прокомментировал этот инцидент, ответив Порошенко словами Тараса Шевченко: «Доборолась Украина до самого края. Хуже ляхов свои дети ее распинают».