Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что заседание СНБО будет посвящено ситуации, сложившейся на границе с Белоруссией, сообщило 10 ноября информационное агентство «Интерфакс-Украина»

Ранее ряд действующих и отставных представителей украинской власти заявили, что группы мигрантов из стран Азии, пытающихся прорваться в ЕС со стороны Белоруссии, могут попытаться пересечь украинскую границу.

Так, экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украину скоро захлестнут потоки нелегальных мигрантов, которых якобы направит туда Россия.

Миграционный кризис: украинские неонацисты хотят помочь Польше © Украина.ру Андрей Дещица указал, что беженцы могут перейти украинскую границу, если им не удастся прорваться в Польшу.

10 ноября стало известно, что Нильс Шмид, депутат бундестага от СДПГ, крупнейшей из фракций германского парламента, предложил привлечь Украину к проблеме беженцев из стран Азии, скопившихся на белорусско-польской границе.

По его словам, Украина могла бы принять беженцев на своей территории, пока их заявки на убежище рассматриваются странами ЕС.

В этот же день президент России Владимир Путин и врио канцлера Германии Ангела Меркель обсудили в телефонном разговоре ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе.