Канадские военные встречались с руководителями батальона «Азов» в июне 2018 года, указывает газета. Офицеры и дипломаты не возражали против встречи несмотря на то, что ранее звучали предупреждения о том, это что подразделение считает себя про-нацистским.
Затем батальон «Азов» использовал фотографии с канадскими военными для своей пропаганды, отмечая, что канадская делегация выразила «надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество», добавляет автор статьи.
За год до этого в отчёте канадских военных было указано, что многие члены «Азова» признают себя нацистами, сообщает газета.
Чиновники канадского Министерства обороны не возражали против контактов с нацистами.
Однако они были озабочены тем, что совместные фотографии канадских военных и членов «Азова» попадут в СМИ, возмущается автор.
Так, Крис Хендерсон, в то время помощник заместителя министра обороны по связям с общественностью, в электронном письме, попавшем в распоряжение газеты, призывал подготовиться к появлению фотографий в Интернете.
«Это может вызвать, а может и не вызвать вопросы, но мы должны быть готовы, чтобы нас не застали врасплох», — писал Хендерсон.
Газета замечает, что члены батальона «Азов» обвинялись в пытках и военных преступлениях.