Канадские военные, встречавшиеся с неонацистами из батальона «Азов», были озабочены не их идеологией, а тем, что про их контакты могут рассказать СМИ, сообщила 8 ноября канадская газета «Оттава ситизен»

Канадские военные встречались с руководителями батальона «Азов» в июне 2018 года, указывает газета. Офицеры и дипломаты не возражали против встречи несмотря на то, что ранее звучали предупреждения о том, это что подразделение считает себя про-нацистским.

Затем батальон «Азов» использовал фотографии с канадскими военными для своей пропаганды, отмечая, что канадская делегация выразила «надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество», добавляет автор статьи.

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Чиновники канадского Министерства обороны не возражали против контактов с нацистами.

Однако они были озабочены тем, что совместные фотографии канадских военных и членов «Азова» попадут в СМИ, возмущается автор.

Так, Крис Хендерсон, в то время помощник заместителя министра обороны по связям с общественностью, в электронном письме, попавшем в распоряжение газеты, призывал подготовиться к появлению фотографий в Интернете.

«Это может вызвать, а может и не вызвать вопросы, но мы должны быть готовы, чтобы нас не застали врасплох», — писал Хендерсон.

Газета замечает, что члены батальона «Азов» обвинялись в пытках и военных преступлениях.