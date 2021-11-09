Украина все еще нуждается в российском антраците, хоть и в меньшем объеме. Об этом в интервью Украина.ру заявил эксперт по энергетике Дмитрий Марунич

Он напомнил, что большая часть энергоблоков на Украине была переведена на газовую группу угля, так как с 2017 года в стране нет антрацита — после того, как его запретили ввозить из неподконтрольных территорий.

«Поэтому вложили деньги и большую часть блоков "Центрэнерго" перевел на уголь марки "Г" — и в холдинге ДТЭК, и в "Центрэнерго". Но потребность в антраците все равно сохраняется, не такая значительная. В свое время она была до 9 млн тонн — ее резко сократили, но все равно какие-то объемы сейчас необходимы», — отметил Марунич.

Марунич: без российского угля Украина не сможет полностью покрыть свои потребности © РИА Новости, Нина Зотина

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

На неподконтрольных Киеву территориях расположены предприятия «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит» и «Комсомолец Донбасса», которые ежегодно добывали до 17-19 млн тонн угля. Весной 2017 года Киев ввел запрет на торговлю с республиками Донбасса, поэтому ввоз сырья прекратился.

Россия 1 ноября бессрочно остановила поставки антрацитного угля на Украину. Как сообщили в Минэкономики РФ, остановка экспорта связана с растущим внутренним спросом.