Актер и преподаватель Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого после обвинений в харассменте. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 8 ноября актрисой Викторией Муштей в Facebook

«Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка. Благодаря каждой девушке, которая осмелилась написать заявление в университет и министерство. Все потоки грязи и трудности стоили того, чтобы новые студентки и абитуриентки не подвергались насилию», — написала Муштей.

Однако артистка заявила, что не обошлось и без «ложки дегтя», а именно — реакции учебного заведения, где, по мнению Муштей, попросту решили «все замять», не проводя дальнейшего расследования.

Владимир Талашко — заслуженный артист СССР, народный артист Украины, он сыграл более 60 ролей в кино, самой известной из которых стал образ старшего лейтенанта Скворцова в ленте «В бой идут одни старики».

В конце лета сразу несколько его студенток, абитуриентов и даже журналистка обвинили именитого артиста в домогательствах и попытках изнасилования. Девушки утверждают, что Талашко заманивал их к себе домой якобы на репетицию, где сначала делал фотосессию в стиле ню, а потом пытался силой вступить с ними в половой контакт.

В Минкульте Украины инициировали расследование в отношении артиста и попросили всех, кто пострадал от действий знаменитого преподавателя, обратиться либо к ним в ведомство, либо в университет. Сам Талашко свою вину отрицает, по поводу обвинений в свой адрес он заявил: «Такого не было. Не помню, не знаю».