Турецкая политическая активистка Шюкрие Озордулу, вынужденно проживающая в Германии, в интервью изданию Украина.ру раскритиковала позицию послов западных стран, призвавших правительство Реджепа Тайипа Эрдогана следовать законам и уважать права человека

Как известно, послы десяти западных стран, в том числе США, Германии и Франции, обратились в октябре к властям Турции с требованием освободить общественного деятеля и предпринимателя Османа Кавалу. Эти требования спровоцировали напряжённость в отношениях Анкары с Западом, Эрдоган велел МИДу страны объявить послов персонами нон-грата, но затем отменил это решение.

Озордулу рассказала, что послы, под видом борьбы за права человека, вступились за Кавалу, потому что он служил американским интересам. Такая позиция, по её словам, лицемерна, поскольку, кроме Кавалы, в Турции есть и другие политические заключённые. Евродепутат Катержина Конечна: Государство, которое попирает права человека, не может стать членом Евросоюза © предоставлено Катержиной Конечной

«Если бы послы были в самом деле озабочены проблемой прав человека в нашей стране, они бы призвали, скажем, к освобождению юриста Айтача Юнсала, который находится за решёткой по сфабрикованному обвинению, выдержал в прошлом году длительную голодовку… Также они призвали бы к освобождению 11 адвокатов, приговорённых в общей сложности к 159 годам тюремного заключения, потому что их единственным «преступлением» была работа по юридической помощи своим подзащитным. Они призвали бы прекратить репрессии против нас, это была бы защита свободы искусства», — заявила политическая активистка.

Ордзулу входит в сеть поддержки турецкой музыкальной группы «Йорум», широко известной в Турции своими политическими и сатирическими песнями. «Йорум» активно выступает против политики Эрдогана, за что подвергается репрессиям турецкого правительства.

Своим главным врагом члены группы считают американский империализм. Исполнители «Йорум» выступали на территории Донбасса в 2015 году.

С полным текстом интервью членов сети поддержки группы «Йорум» можно ознакомиться здесь.