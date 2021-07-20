На вопросы о коронавирусе и вакцинации в Китае в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор культурологии Сиднейского университета, китаевед, этнограф Евгений Сингатулин

МИД Франции призвал не признавать российские и китайские вакцины © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Согласно статистике, за всё время пандемии в Китае было примерно 92 тысячи случаев заболевания, примерно 4600 человек скончались. Это чрезвычайно малые цифры с учётом огромного населения страны. Китай, первым подвергшийся атаке коронавируса, уверенно занимает последние места в списке стран, пострадавших от пандемии, как по заболеваемости, так и по смертности в процентном отношении к населению. Известно, что китайские СМИ работают под плотным контролем государства. В связи с этим возникает вопрос, можно ли доверять официальной китайской статистике?

— Лучшим ответом будет, на мой взгляд, тот факт, что даже американские исследователи, настроенные далеко не дружелюбно к Китаю, недавно опубликовали данные о том, что до 98% населения страны доверяет центральному правительству. Подъём доверия зафиксирован именно на фоне успехов борьбы с пандемией в стране. Если не ошибаюсь, в 2020 году цифра была другой, что-то около 80%.

Даже учитывая возможную статистическую погрешность, можно с уверенностью говорить об успехах Китая в борьбе с пандемией. Китайскому правительству вряд ли есть смысл что-то скрывать, успехи-то явные, поэтому открытость статистики в данном случае идёт только на пользу, своего рода пропаганда успехов именно этого правительства в данный исторический момент. Кстати, об открытости перед народом говорил и Председатель КНР в своём недавнем выступлении, приуроченному к столетию КПК.

— То есть Вы хотите сказать, что китайцы, все как один, довольны тем, как правительство решило проблему Ковид-19?

Запад или Китай: какую вакцину от коронавируса выбрать украинцам © REUTERS, Irakli Gedenidze Фан Фан из Уханя, секретарь Союза писателей провинции Хубэй, начала публиковать в соцсетях так называемый «Уханьский дневник», где описывала неприглядные стороны жизни закрытого на карантин города: много смертей, плохая организация на местах и так далее. Дневник писался по старой, проверенной схеме «сарафанного радио» — «сегодня слышала», «мне сказали», и тому подобное. Действия писательницы вызвали большое недовольство пользователей китайского интернета. Правительство, как я понял, не слишком реагировало на публикацию, хотя аккаунт Фан Фан и был закрыт цензурой. Интересно, что чуть ли не через месяц «Уханьский дневник» появился в продаже на «Амазон» в переводах на английский, и, если не ошибаюсь, на немецкий языки, что добавило шумихи вокруг книги. Кто в курсе литературной кухни, тот представляет, что не так-то просто быстро перевести и издать какое-либо произведение. Книжка эта появилась уже и в русском переводе.

— Согласно последним данным, в Китае полностью привито 633 миллиона человек, было сделано 1360 миллионов прививок. Является ли прививка добровольной или обязательной?

— Добровольной. Ведётся интенсивная разъяснительная компания о важности прививки. Все мои китайские знакомые и коллеги, с которыми я поддерживаю общение по интернету, уже сделали прививки и, кстати, настоятельно советуют привиться и мне. Думаю, это ещё одно косвенное подтверждение того, что народ, в основном, доверяет правительству.

— Есть ли в Китае какие-либо группы населения — региональные, профессиональные, этнические, религиозные — выступающие против прививок от Ковид-19?

— Не слышал о таких. Правда, сейчас я не в Китае, поехать туда из-за пандемии пока не могу, поэтому судить приходится лишь по официальным СМИ и социальным сетям и по частным разговорам. Знаю, что есть люди, не прививающиеся по медицинским причинам, если у них имеются какие-либо противопоказания.

— Но и по социальным сетям можно многое понять. Вы, в отличие от абсолютного большинства наших соотечественников, умеете читать по-китайски. Известно, что китайцы довольно суеверны. Может быть, в связи с этим у них и теории заговора популярны, как у нас? Ходят ли среди китайцев слухи о том, что вирус искусственного происхождения, или его вовсе не существует, или он есть, но не опасен, а в жертвы вируса записывают умерших от других болезней, или что вакцины вызывают бесплодие, или что от них умирают?

— Хотелось бы сделать небольшое отступление. Начну с того, что исторически Китай — веротерпимая страна. У китайцев нет так называемой национальной религии. У известного китайского историка, профессора И Чжунтяня, есть даже такое высказывание, что китайская цивилизация или, точнее, цивилизация народа хань (того народа, который мы называем китайцами, самой большой этнической группы Китая) — это цивилизация без религии. Для ханьской цивилизации, по мнению профессора И Чжунтяня, характерна вера в духов и богов без религиозного поклонения им. Такая особенность у китайцев появилась во времена династии Западная Чжоу, и хотя с тех пор прошло около трёх тысяч лет, некоторые вещи остались неизменными, например, культ поклонения предкам. То есть, подходя к Вашему вопросу, у китайцев, как утверждает профессор И Чжунтянь, и как подтверждает мой опыт общения с ними, нет твёрдой веры в сверхъестественное, но одновременно это даёт почву для существования различных народных суеверий.

Правительство, кстати, постоянно ведёт пропагандистские и образовательные кампании по искоренению суеверий.

Китай помог Тимошенко выздороветь от COVID-19 © ba.org.ua

Кстати, о бесплодии. В Китае молодым парам, при прохождении вакцинации, рекомендуют на полгода после прививок воздержаться от зачатия потомства. Я знаю несколько пар, которые привились и отложили свои планы по продолжению рода.

— Повлияла ли эпидемия Ковид-19 и успешная борьба с ней на позиции тех или иных групп китайской элиты?

— Скажу честно, мне вообще не нравится слово «элита». Мы в школе говорили об элите в привязке к Древней Греции. Сегодня, мне кажется, это слово несёт другие смыслы, по крайней мере не имеющие отношения к современному государственному устройству КНР. Что же до нынешнего китайского руководства, то, конечно же, успешная мобилизация населения в 2020 году, и, практически, победа над заболеванием в стране, служит доказательством того, что руководство работает хорошо, поэтому его позиции окрепли как никогда. Как я уже отмечал, действия руководства поддерживает большинство китайских граждан.

Я ни в коей мере не идеализирую китайское общество, но, столкнувшись с проблемой, Ковид-19, оно, безусловно, показало свою сплочённость вокруг нынешнего правительства.

Кстати, 1 июня на площади Тяньаньмэнь в праздничных мероприятиях участвовали тысячи и тысячи людей. Все были без масок, и это о многом говорит.