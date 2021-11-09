Украина пошла по пути краха еще во времена Леонида Кравчука и Леонида Кучмы. Они были провинциальными руководителями, и когда им пришлось оценивать глобальные риски, они их оценивали исходя из своего понимания проблемы. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Что, им жалко для нас напечатать 100 млрд долларов? Значит, надо дружить с США против России, потому что иначе мы им не нужны. Значит, надо их убедить в том, что для Россия для них серьезный враг, а мы их — естественные союзники». Они всех в этом убедили и стали в этой парадигме жить. Выстроили свой бизнес и все свои личные связи с ориентацией на Запад. Затем стали со скрипом разворачивать в эту сторону всю экономику, внешнюю и внутреннюю политику. Стали проводить русофобский курс на украинизацию», — указал Ищенко.

И мало того, что Украина выбрала губительный для себя курс, так еще и за 30 лет целое поколение политиков деградировало, и те люди, которые пришли сейчас, вообще не понимают, как можно этот курс поменять, подчеркнул политолог.

Возможно, что в быту они адекватные и разумные люди. Но весь политический класс Украины абсолютно неподготовлен к той миссии, которую он собирается выполнять. В этом беда всего украинского государства, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.