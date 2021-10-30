Если отслеживать заявления российского руководства за последние полгода, то совершенно определенно идет дипломатическая и информационная подготовка к войне на Украине, которую так или иначе развяжет киевский режим, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Украина.ру

На минувшей неделе, то есть с 25 октября, произошло новое обострение в Донбассе. ВСУ устроили обстрел, фактически захватили поселок Старомарьевку, а также впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar, что запрещено Минскими соглашениями.

- Ростислав, насколько серьезно это обострение и почему Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело именно после этого обострения?

— Следственный комитет возбуждает уголовные дела по самым разным причинам и поводам с 2014 года. Потому что с 2014 года в Донбассе происходят нарушения в том числе и международного законодательства. Речь идет о военных преступлениях, которые совершает украинская армия. Они фиксируются и по каждому отдельно взятому вопросу где есть доказательства возбуждаются уголовные дела и собираются материалы.

Почему обострение? Потому что Украине необходим управляемый конфликт в Донбассе для того чтобы мобилизовать население в поддержку Зеленского и его власти. Для того, чтобы не провалиться, Украине необходимо, чтобы в серьезном обострении можно было обвинить Россию. А Россия тоже действует, исходя из того, что в конечном итоге там могут начаться боевые действия, но у Москвы должны быть стопроцентные доказательства того, что это украинская провокация. Поэтому все эти нарушения фиксируются.

Наши люди любят говорить, что этими протестами ничего не добьешься. Но все эти протесты складируются, и когда война начнется, и они начнут пищать, им скажут: «Видите эту пачечку высотой в метр? Это все фиксация украинских провокаций. Покажите аналогичную про нас. А нету?».

Все понимают, что рано или поздно полномасштабный конфликт начнется. России хотелось бы, чтобы это произошло как можно позже, потому что чем позже это начнется, тем сильнее станет Россия, тем слабее станет Запад и тем проще этот конфликт будет решить в плане российской выгоды. Но ничего в этом мире несовершенно. Уже и так достаточно времени протянули. Была опасность, что это вообще все вспыхнет в 2014 году, но теперь же команда Зеленского выглядит более сумасшедшей, чем команда Порошенко или Турчинова. Это люди, которые просто не понимают, чем они заняты и чем грозит их отдельно взятое решение. Они в любой момент могут начать войну.

В Москве это все учитывают. Они прекрасно понимают, с кем имеют дело. Россия будет стремиться к тому, чтобы решить все вопросы на украинском направлении без применения оружия. Они и так решаются. Украина — не жилец. Это было понятно даже до 2014 года. В 2014 году они отрезали себе все возможности для возвращения в жизнеспособное состояние. Поэтому можно просто дождаться, пока по реке проплывет труп твоего врага. Россия попытается решить проблему без явного насилия, но наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями.

Судя по всему, Украина-таки добьется войны. Когда и как мы не знаем, потому что есть разные варианты начала боевых действий и все они Киевом отрабатываются. У них есть четыре стороны света и везде они могут начать войну: на западе — в Приднестровье, на севере — в Белоруссии, на юге — в Крыму и на востоке — в Донбассе.

- А какой из этих сценариев лучший для России?

— Никакой. Для России было бы лучше всего, если бы они тихонечко сдохли, причем не торопясь, чтобы не надо было завтра за ними убирать. Было бы лучше всего, если бы они еще пару лет протянули, а затем можно было как-то с этим делом разбираться. Но, судя по всему, никто и нигде уже не верит, что они протянут пару лет. Это будет чудо, если это получится. Даже в Киеве не верят, что они столько протянут. Дожить до 2024 года в том состоянии, в котором они есть сейчас — это был бы великий подвиг.

Мы можем надеяться на чудо, но любое государство выстраивает свою политику, исходя из трезвой оценки существующих реалий. Поэтому Россия готовится к войне на Украине. Не к войне с Украиной, а к войне на Украине. Потому что России необязательно принимать прямое участие в этой войне. Она может действовать дистанционно и при помощи формально не своих войск. Но то, что в этот конфликт она так или иначе втянется, было ясно еще с 2014 года.

Дмитрий Марунич: прекращение поставок Россией угля не помешает Украине обстреливать Донбасс © РИА Новости, Нина Зотина

Российские власти умеют неприятно удивлять своих западных партнеров и делают это с завидной регулярностью, особенно в плане силовых решений. Так было в Крыму, так было в Сирии, и нет оснований считать, что так будет на Украине. Если отслеживать заявления российского руководства за последние полгода, то совершенно определенно идет дипломатическая и информационная подготовка к войне на Украине, которую так или иначе развяжет киевский режим.

Причем киевский режим может развязать внутреннюю гражданскую войну, начав выяснение отношений с различными элитными группировками на Украине. Такая опасность тоже существует. Для него внешняя война является альтернативой внутреннему конфликту. Она для того и нужна, чтобы консолидировать население. Но нельзя исключать, что внутренние противоречия победят и внутренняя война начнется раньше.

Повторюсь, абсолютно все (в том числе страны Восточной Европы) сформулировали, что гражданская война на Украине начнется. Каждый к ней готовится и каждый собирается извлечь из этого максимальную пользу при минимальных потерях. России не нужен этот вооруженный конфликт, она без него решала все свои проблемы, но все хорошее когда-нибудь заканчивается.

- Вы сказали, что те же страны Восточной Европы к этому готовятся. Какие конкретно страны готовятся и как именно?

— Венгрия подтянула на восточные границы войска с запада, изменила группировку войск. И понятно, что Венгрия готовится не к нападению на Россию или Китай, а готовится решать проблемы на Украине, если таковые возникнут.

Польша сосредоточила на восточных границах крупную группировку войск. Возможно, они пытаются попугать Лукашенко, но они прекрасно понимают, что агрессия против Белоруссии вызовет моментальный ответ России и им никто не поможет. Они сосредотачивают войска на украинской и белорусской границе. Группировка понятная. Если даже отправлять армию в Галицию, которая Польша считает своей утраченной территорией, то поскольку все равно возможно столкновение с Россией где-то там на Украине, как считают поляки, то иметь группировку на границе с Белоруссией, которая является союзницей России по ОДКБ — сам бог велел.

- А Румыния?

— С точки зрения политических заявлений из серьезных европейских стран помалкивает разве что Румыния. Но она помалкивает просто потому, что румыны понимают, что им незачем выступать с громогласными заявлениями. Если начнется война и раздел Украины, то они свою Буковину и юг Одесской области обязательно постараются занять. Их трудно будет удержать, потому что это расстояние от границы небольшое, войска его проходят за сутки, территории большую часть времени входили в состав предрумынских государств. У них есть возможность быстро занять эти территории, а затем сидеть, торговаться и добиться признания этого раздела.

Сейчас нет ситуации 1940 года, когда был Советский Союз, который никогда не признавал аннексии Бессарабии, и была Румыния. Тогда СССР воспользовался благоприятным моментом, поставил ультиматум и добился передачи Бессарабии ему.

Сейчас мы имеем украинское государство. И если оно будет разваливаться и делиться, то у оснований у России забирать какие-то территории ровно столько же, сколько у Польши, у Венгрии и Румынии. Да, что-то когда-то принадлежало нам, а что-то когда-то вообще никому не принадлежало, потому что когда-то турецкая граница проходила почти по южной границе Полесья в середине 17 века после неудачных авантюр Богдана Хмельницкого и его последователей. То есть на пике своего продвижения Турция контролировала большую часть территории Украины и апеллировать к историческим фактам мы не можем. И у них тоже есть возможность на что-то претендовать.

Я уверен, что Галиция не будет особенно сопротивляться включению в состав Польши, если у нее будет выбор только между Польшей и Россией, и я не думаю, что Россия так мечтает обратно получить в свой состав Галицию, в которой было столько проблем после 1939 года.

И когда Турция делает заявления о «возвращении Крыма», то понятно, что она не стремится вернуть территории на северном берегу Черного моря. Но за счет признания новой реальности Турция тоже хочет получить какие-то уступки. А когда речь пойдет о том, что украинского государства нет, а остались только потенциальные наследники, тогда очень многие захотят получить отступное.

Там и греки были еще когда-то, еще задолго до русских и турок. Я, конечно, не думаю, что Греция за что-то будет торговаться. Но под Измаилом компактно проживают болгары, у которых был конфликт с Румынией по поводу Добруджи, кому она должна принадлежать. Очевидно, болгары под предлогом защиты своего населения попытаются что-то выторговать у румын.

Когда исчезает целое государство и приходится решать проблему бесхозных территорий, у многих возникает вопрос легализации новых приобретений, а приобретать приходится.

- А как США и Великобритания будут на это реагировать? Просто закроют глаза?

— А они тут причем?

- Там их военно-учебные центры находятся.

— Не их, а украинские центры. Там просто работают их инструкторы. Но инструкторы просто возьмут и улетят на родину. В Индии когда-то находился британский генерал-губернатор и британские войска, а в 1949 году она просто стала независимой. И губернатор, и войска уехали на родину. И во всей Африке так было. Если государство исчезает, то кого они там станут учить? Некого будет учить — поедут назад. В Афганистане недавно была целая американская армия в каждом регионе. Где она сейчас? Исчезли в течение пары месяцев.

- Почему вообще Украина предоставляет свою территорию для войны? Это глупость или это намеренное предательство?

— Она это делает исходя из неправильной оценки перспективы глобального развития еще во времена Кравчука и Кучмы. Они были провинциальными руководителями и к сложной международной политике они отношения не имели. И когда им пришлось оценивать глобальные риски, они их оценивали исходя из своего понимания проблемы.

Владимир Быстряков об оппозиционных журналистах, коррумпированной власти и проплаченном на Украине «народном гневе» © rian.com.ua

Они всех в этом убедили и стали в этой парадигме жить. Выстроили свой бизнес и все свои личные связи с ориентацией на Запад. Затем стали со скрипом разворачивать в эту сторону всю экономику, внешнюю и внутреннюю политику. Стали проводить русофобский курс на украинизацию. Это продолжалось 30 лет и на этом выросло ни одно поколение руководителей, политиков и экспертов. Единицы этому противостоят. Это их личный выбор, и с точки зрения человека, живущего на Украине, этот выбор противоестественный. Потому что ты ничего не получаешь, а многим рискуешь.

И мало того, что за 30 лет был сделан неадекватный выбор, так еще и целое поколение политиков деградировало. И те люди, которые пришли сейчас, вообще не понимают, что там можно поменять. Представьте себе, что вас завели в рубку океанского лайнера, оставили там одну и сказали: «вот тут включен автопилот, только ничего не трогай и все будет в порядке». И вы боитесь что-то включить и что-то дернуть. Так же и они. Они ничего не делают и только периодически обращаются к пассажирам со словами, как у них все хорошо.

Нельзя сказать, что они дураки. Возможно, что в быту они адекватные и разумные люди. Но весь политический класс Украины абсолютно неподготовлен к той миссии, которую он собирается выполнять. В этом беда всего украинского государства.