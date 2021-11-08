В октябре средняя стоимость импортного газа для Украины достигла $685 долларов за тысячу кубометров, сообщает 8 ноября сайт hubs.ua со ссылкой на Министерство экономики страны

Издание отмечает, что за месяц средняя стоимость импортного газа на Украине выросла на 26%, а по сравнению с октябрём прошлого года цены выросли в четыре раза.

Путин: Белоруссия закупает российский газ в семь-восемь раз дешевле Европы © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Стоимость газа на внутреннем украинском рынке законодательно привязана к рыночной стоимости газа в Европе.

В июле сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал в интервью изданию Украина.ру, что принятое ранее на Украине решение об «импортном паритете», поставившем потребителей газа в стране в зависимость от цен на европейских биржах, в долгосрочном плане наносит вред экономике страны.