Издание отмечает, что за месяц средняя стоимость импортного газа на Украине выросла на 26%, а по сравнению с октябрём прошлого года цены выросли в четыре раза.
Цены на газ на европейском рынке выросли до рекордного уровня в сентябре.
Стоимость газа на внутреннем украинском рынке законодательно привязана к рыночной стоимости газа в Европе.
В июле сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал в интервью изданию Украина.ру, что принятое ранее на Украине решение об «импортном паритете», поставившем потребителей газа в стране в зависимость от цен на европейских биржах, в долгосрочном плане наносит вред экономике страны.