На Украине россиян объявляют агрессорами и «всячески гадят», а РФ при этом продолжает поставлять Украине газ, отметил продюсер. Поэтому украинские власти и продолжают вести себя неадекватно, предположил он.
Продюсер указал, что даже сами украинцы говорят, что если бы Россия перекрыла Киеву газ, то давно бы уже «смели эту ненормальную власть», а националистов «выгнали во Львов».
«Я считаю, что мы на подобные черные списки должны отвечать более чем зеркально! Советский Союз все Украине оставил, все, что было построено всей страной! А они продолжают гадить и искать каких-то виноватых в своей глупости», — сказал Дзюник.
Интервью с Леонидом Дзюником читайте здесь
На днях Минкульт Украины по представлению СБУ внес российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Вероятно, это сделано из-за пародии Галкина на «пять вопросов» президента Владимира Зеленского. Помимо Галкина, в списке 259 россиян, включая даже умерших.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211104/1032605772.htmlНа днях Минкульт Украины по представлению СБУ внесло российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.