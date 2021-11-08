Нельзя оставлять без ответа черный список Украины, в который вносят артистов из РФ, заявил продюсер родом из Днепропетровска Леонид Дзюник

Оскара Кучеру внесли в черный список Украины после соответствующего требования Стерненко - СМИ © Оскар Кучера/Инстаграм

Продюсер указал, что даже сами украинцы говорят, что если бы Россия перекрыла Киеву газ, то давно бы уже «смели эту ненормальную власть», а националистов «выгнали во Львов».

«Я считаю, что мы на подобные черные списки должны отвечать более чем зеркально! Советский Союз все Украине оставил, все, что было построено всей страной! А они продолжают гадить и искать каких-то виноватых в своей глупости», — сказал Дзюник.

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На днях Минкульт Украины по представлению СБУ внес российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Вероятно, это сделано из-за пародии Галкина на «пять вопросов» президента Владимира Зеленского. Помимо Галкина, в списке 259 россиян, включая даже умерших.