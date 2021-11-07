Ранее Тимошенко заявила, что Украина впервые за годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя летом могла заполнить свои подземные хранилища по минимальной цене. По ее словам, из-за этого бездействия властей всю страну «сделают банкротом».
«Социалка — это интегральный элемент ее политической риторики. У нее лево-центристская политическая сила, которая всегда озабочена вопросами тарифов, пенсий и зарплат. Было бы странно, если бы она сейчас не активизировалась. У нее остается ядерный электорат около 10%, который держится уже не первый год. Он будет оставаться таким же до следующих выборов», — сказал эксперт.
Лазарев подчеркнул, что основная причина падения рейтинга Владимира Зеленского и его партии состоит не в политических скандалах, а в падении уровня жизни украинских граждан на фоне плохой экономической конъюнктуры и роста коммунальных тарифов.
Собеседник издания добавил, что Зеленского на посту президента Украины заменит политик левоцентристского толка, который в ходе предвыборной кампании будет акцентировать внимание на идее социальной справедливости.
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