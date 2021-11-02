Основная причина падения рейтинга Владимира Зеленского и его партии состоит не в политических скандалах, а в падении уровня жизни украинских граждан на фоне плохой экономической конъюнктуры и роста коммунальных тарифов, считает политолог и общественный деятель Александр Лазарев

Александр Лазарев: кто он © скриншот с видео NEWSONE Украина.ру

Ранее опрос социологической службы Центра имени Разумкова показал, что всего пять партий проходят в Верховную Раду: пропрезидентская «Слуга народа», победившая на прошлых выборах в Раду и самостоятельно сформировавшая конституционное большинство, сейчас смогла бы набрать не более 15%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 12,4%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 7,5%, партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 7,2%, несуществующая партия Разумкова — 5,5%.

- Александр, давайте начнем с перестановок в министерствах. Как вы их объясняете, учитывая, что часть из них будут заниматься не своим делом?

— К сожалению, у нас в принципе Кабинет министров не занят своим делом. Поэтому меня не удивляет, когда в министерства назначают людей-непрофессионалов. Судя по тому, как наше Минэнерго подготовилось к отопительному сезону, больше говорить не о чем. Огромное количество чиновников находится не на своих местах. Это же касается ситуации с Минобороны, куда хотят назначить господина Резникова.

По моему глубокому убеждению, как политолога и как гражданина, крайне важно, чтобы эту должность возглавлял человек, который хоть как-то связан с военным делом или выходец из спецслужб, а не просто человек, который будет делать удобные заявления. Власть и деньги в один кулак. Зачем Зеленский меняет министров © РИА Новости, Стрингер / Y27/wikimedia.org

Что касается министерства рейинтеграции, куда вместо Резникова, наверное, назначат госпожу Верещук, то это некая рокировка. Она давно уже хотела министерское кресло. Даже ходили слухи, что ее назначат в Минобороны вместо Тарана, но ситуацию переиграли и решили ей дать министерство попроще.

Но, честно говоря, вряд ли ситуация от этих перестановок как-то изменится. Все будет примерно в том же духе, что и сейчас. Кадры не поменяют ситуацию ни в министерствах, ни в общегосударственном масштабе.

- А как вы объясните назначение Яроша советником главнокомандующего ВСУ? Честно говоря, звучит как плохая шутка.

— Ярош — это человек, который после Майдана по чистой случайности попал в парламент, а потом был предан политическому забвению. Он как политическая фигура уже не существует. Видимо, у него были какие-то личные контакты и его назначили, чтобы привлечь к какой-то общественной деятельности. Но мое отношение к его «Правому сектору» (запрещена в РФ), которые в субботу в Сумах напали на журналиста телеканала «Наш», видно невооруженным взглядом. Что они могут насоветовать командующему ВСУ — для меня вопрос.

- Владимир Зеленский стал лидером по антирейтингу, значительно упал рейтинг его партии. Как он и его руководство будут на это реагировать?

— Многие мои коллеги говорят, что это падение произошло из-за массы политических скандалов. Я с этим не особенно согласен. Возможно, несколько процентов они и добавили, но главное — вопрос экономического положения страны, благосостояния граждан, достижения тех позиций, которые были заявлены, и вопрос экономического роста при нынешней конъюнктуре мирового рынка и в нынешнем положении Украины.

Экономическое положение, в любом случае, будет ухудшаться. Идет падение промышленного производства, а с учетом роста цен на газ и увеличения тарифов для предприятий это означает, что и рабочие места будут потеряны, и цены на продукты питания вырастут. Все это напрямую влияет на поддержку центральной власти. Невозможно объяснить населению, почему хлеб стоит на 40% больше, и почему они в этом невиноваты. Тимошенко заявила, что может решить проблемы больниц за сутки © ba.org.ua

Разумеется, что именно по этой причине рейтинги и сыплются. Все остальное только усиливает это падение.

— Готов ли Дмитрий Разумков к действительно жесткой конфронтации с Зеленским, чтобы, например, обнародовать записи с заседания СНБО, на котором они отнимают чей-то бизнес?

— Разумков уже вошел в конфронтацию с президентом и его партией. Он заявил о том, что создает свою политическую силу, которая будет оппозиционного толка. Часть рейтинга, которая была у президента и его силы, пойдет именно ему. Он уже откусил часть рейтинга Зеленского, и это было прогнозируемо.

Еще когда были вопросы о его отставке я говорил, что эти разговоры подталкивают его к самостоятельной политической карьере. А поскольку Разумков находится на их центристском электоральном поле, то по факту они потеряют позиции. Сейчас его рейтинг от 7 до 9 процентов, и это все откололось от команды президента и пошло к нему. Народ все понимает: Разумков объяснил антирейтинг Зеленского © Telegraf, Ян Доброносов

Поэтому в любом случае конфронтация существует в плане того, что его сняли с должности, и в плане того, что он заявил о своей субъектной карьере. Посмотрим, дадут ли ему возможность создать свою силу, пройдет ли она в парламент и будет ли она что-то решать. Это уже зависит от его политических шагов.

- Тимошенко снова начала пиариться на теме роста тарифов для населения. Какой максимум она может выжать из этой ситуации?

— Социалка — это интегральный элемент ее политической риторики. У нее лево-центристская политическая сила, которая всегда озабочена вопросами тарифов, пенсий и зарплат. Было бы странно, если бы она сейчас не активизировалась. У нее остается ядерный электорат около 10%, который держится уже не первый год. Он будет оставаться таким же до следующих выборов.

- Каковы перспективы кого-то из бывших регионалов и смогут ли они вновь объединиться?

— Пока очень сложно сказать, произойдет ли снова это объединение. И «Оппоблок», и «ОПЗЖ» являются субъектами со своей серьёзной позицией, от которой отходить не будут. У них не получилось объединиться на предыдущих выборах именно потому, что каждый из них является определенным центром притяжения.

Мураев сейчас набирает электоральные перспективы. Его рейтинг около 7 процентов и автоматически подтягивается рейтинг его политической силы. Он тоже ориентируется на лево-центристский электорат и электорат Юго-Востока. Его конкурентом в этом смысле является Разумков.

Бойко остается на тех же электоральном поле, на котором был. Его рейтинг составляет около 10%, но их рейтинги могут сравняться. Все зависит от политических процессов, которые могут произойти внутри страны. Сегодня мы можем прогнозировать, что рейтинг вырастет, а завтра появится какой-нибудь «черный лебедь», и все изменится.

- Если появится новый сменщик Зеленского, на какой электорат он будет ориентироваться и на что будет делать ставку?

— Это будет политик левоцентристского толка. Его основной нишей будет социальная справедливость. Будет отход от идеологической конъюнктуры и отход от лозунгов о НАТО или ОДКБ, обращать внимание будут на конкретные обещания по улучшению жизни в стране. За последние 7 лет уровень покупательной способности обрушился в четыре раза, произошла деиндустриализация, это сказывается на жизни конкретного человека. Люди постепенно разочаровываются в прежних обещаниях и лозунгах, они будут смотреть на реальные поступки.