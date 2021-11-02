Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее опрос социологической службы Центра имени Разумкова показал, что всего пять партий проходят в Верховную Раду: пропрезидентская «Слуга народа», победившая на прошлых выборах в Раду и самостоятельно сформировавшая конституционное большинство, сейчас смогла бы набрать не более 15%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 12,4%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 7,5%, партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 7,2%, несуществующая партия Разумкова — 5,5%.
- Александр, давайте начнем с перестановок в министерствах. Как вы их объясняете, учитывая, что часть из них будут заниматься не своим делом?
— К сожалению, у нас в принципе Кабинет министров не занят своим делом. Поэтому меня не удивляет, когда в министерства назначают людей-непрофессионалов. Судя по тому, как наше Минэнерго подготовилось к отопительному сезону, больше говорить не о чем. Огромное количество чиновников находится не на своих местах. Это же касается ситуации с Минобороны, куда хотят назначить господина Резникова.
По моему глубокому убеждению, как политолога и как гражданина, крайне важно, чтобы эту должность возглавлял человек, который хоть как-то связан с военным делом или выходец из спецслужб, а не просто человек, который будет делать удобные заявления.
Что касается министерства рейинтеграции, куда вместо Резникова, наверное, назначат госпожу Верещук, то это некая рокировка. Она давно уже хотела министерское кресло. Даже ходили слухи, что ее назначат в Минобороны вместо Тарана, но ситуацию переиграли и решили ей дать министерство попроще.
Но, честно говоря, вряд ли ситуация от этих перестановок как-то изменится. Все будет примерно в том же духе, что и сейчас. Кадры не поменяют ситуацию ни в министерствах, ни в общегосударственном масштабе.
- А как вы объясните назначение Яроша советником главнокомандующего ВСУ? Честно говоря, звучит как плохая шутка.
— Ярош — это человек, который после Майдана по чистой случайности попал в парламент, а потом был предан политическому забвению. Он как политическая фигура уже не существует. Видимо, у него были какие-то личные контакты и его назначили, чтобы привлечь к какой-то общественной деятельности. Но мое отношение к его «Правому сектору» (запрещена в РФ), которые в субботу в Сумах напали на журналиста телеканала «Наш», видно невооруженным взглядом. Что они могут насоветовать командующему ВСУ — для меня вопрос.
- Владимир Зеленский стал лидером по антирейтингу, значительно упал рейтинг его партии. Как он и его руководство будут на это реагировать?
— Многие мои коллеги говорят, что это падение произошло из-за массы политических скандалов. Я с этим не особенно согласен. Возможно, несколько процентов они и добавили, но главное — вопрос экономического положения страны, благосостояния граждан, достижения тех позиций, которые были заявлены, и вопрос экономического роста при нынешней конъюнктуре мирового рынка и в нынешнем положении Украины.
Экономическое положение, в любом случае, будет ухудшаться. Идет падение промышленного производства, а с учетом роста цен на газ и увеличения тарифов для предприятий это означает, что и рабочие места будут потеряны, и цены на продукты питания вырастут. Все это напрямую влияет на поддержку центральной власти. Невозможно объяснить населению, почему хлеб стоит на 40% больше, и почему они в этом невиноваты.
Разумеется, что именно по этой причине рейтинги и сыплются. Все остальное только усиливает это падение.
— Готов ли Дмитрий Разумков к действительно жесткой конфронтации с Зеленским, чтобы, например, обнародовать записи с заседания СНБО, на котором они отнимают чей-то бизнес?
— Разумков уже вошел в конфронтацию с президентом и его партией. Он заявил о том, что создает свою политическую силу, которая будет оппозиционного толка. Часть рейтинга, которая была у президента и его силы, пойдет именно ему. Он уже откусил часть рейтинга Зеленского, и это было прогнозируемо.
Еще когда были вопросы о его отставке я говорил, что эти разговоры подталкивают его к самостоятельной политической карьере. А поскольку Разумков находится на их центристском электоральном поле, то по факту они потеряют позиции. Сейчас его рейтинг от 7 до 9 процентов, и это все откололось от команды президента и пошло к нему.
Поэтому в любом случае конфронтация существует в плане того, что его сняли с должности, и в плане того, что он заявил о своей субъектной карьере. Посмотрим, дадут ли ему возможность создать свою силу, пройдет ли она в парламент и будет ли она что-то решать. Это уже зависит от его политических шагов.
- Тимошенко снова начала пиариться на теме роста тарифов для населения. Какой максимум она может выжать из этой ситуации?
— Социалка — это интегральный элемент ее политической риторики. У нее лево-центристская политическая сила, которая всегда озабочена вопросами тарифов, пенсий и зарплат. Было бы странно, если бы она сейчас не активизировалась. У нее остается ядерный электорат около 10%, который держится уже не первый год. Он будет оставаться таким же до следующих выборов.
- Каковы перспективы кого-то из бывших регионалов и смогут ли они вновь объединиться?
— Пока очень сложно сказать, произойдет ли снова это объединение. И «Оппоблок», и «ОПЗЖ» являются субъектами со своей серьёзной позицией, от которой отходить не будут. У них не получилось объединиться на предыдущих выборах именно потому, что каждый из них является определенным центром притяжения.
Мураев сейчас набирает электоральные перспективы. Его рейтинг около 7 процентов и автоматически подтягивается рейтинг его политической силы. Он тоже ориентируется на лево-центристский электорат и электорат Юго-Востока. Его конкурентом в этом смысле является Разумков.
Бойко остается на тех же электоральном поле, на котором был. Его рейтинг составляет около 10%, но их рейтинги могут сравняться. Все зависит от политических процессов, которые могут произойти внутри страны. Сегодня мы можем прогнозировать, что рейтинг вырастет, а завтра появится какой-нибудь «черный лебедь», и все изменится.
- Если появится новый сменщик Зеленского, на какой электорат он будет ориентироваться и на что будет делать ставку?
— Это будет политик левоцентристского толка. Его основной нишей будет социальная справедливость. Будет отход от идеологической конъюнктуры и отход от лозунгов о НАТО или ОДКБ, обращать внимание будут на конкретные обещания по улучшению жизни в стране. За последние 7 лет уровень покупательной способности обрушился в четыре раза, произошла деиндустриализация, это сказывается на жизни конкретного человека. Люди постепенно разочаровываются в прежних обещаниях и лозунгах, они будут смотреть на реальные поступки.