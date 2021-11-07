Недавно обнародованные результаты соцопросов «Центра Разумкова» и «Киевского международного института социологии» (КМИС) показывают не только снижение поддержки Владимира Зеленского, но и небывалый рост популярности его опального однопартийца, бывшего председателя парламента Дмитрия Разумкова.
Эксперт отметил, что новый президент Украины в ходе предвыборной кампании будет отходить от идеологической конъюнктуры и лозунгов о вступлении в НАТО или ОДКБ, а избиратели будут обращать внимание на конкретные обещания по улучшению жизни в стране.
«За последние 7 лет уровень покупательной способности обрушился в четыре раза, произошла деиндустриализация, это сказывается на жизни конкретного человека. Люди постепенно разочаровываются в прежних обещаниях и лозунгах, они будут смотреть на реальные поступки», — уверен Лазарев.
Собеседник издания добавил, что основная причина падения рейтинга Владимира Зеленского и его партии состоит не в политических скандалах, а именно в падении уровня жизни украинских граждан на фоне плохой экономической конъюнктуры и роста коммунальных тарифов.
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