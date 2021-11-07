Владимира Зеленского на посту президента Украины заменит политик левоцентристского толка, который будет делать ставку на идеи социальной справедливости. Об этом рассказал политолог и общественный деятель Александр Лазарев в интервью изданию Украина.ру

Александр Лазарев: кто он © скриншот с видео NEWSONE Владимира Зеленского, но и небывалый рост популярности его опального однопартийца, бывшего председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Эксперт отметил, что новый президент Украины в ходе предвыборной кампании будет отходить от идеологической конъюнктуры и лозунгов о вступлении в НАТО или ОДКБ, а избиратели будут обращать внимание на конкретные обещания по улучшению жизни в стране.

«За последние 7 лет уровень покупательной способности обрушился в четыре раза, произошла деиндустриализация, это сказывается на жизни конкретного человека. Люди постепенно разочаровываются в прежних обещаниях и лозунгах, они будут смотреть на реальные поступки», — уверен Лазарев.

Собеседник издания добавил, что основная причина падения рейтинга Владимира Зеленского и его партии состоит не в политических скандалах, а именно в падении уровня жизни украинских граждан на фоне плохой экономической конъюнктуры и роста коммунальных тарифов.

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