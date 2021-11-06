Как отмечают в издании, судя по толщине стекол личный автомобиль «слуги» стал бронированным.
При этом Арахамия снял с крыши так называемые «ведерки-глушилки» — устройства, подавляющие GPS сигнал, призванные защитить владельца от прослушивания разговоров или подрыва с помощью дистанционного устройства.
В издании предполагаю, что Арахамия решил обезопасить себя после покушения на помощника президента Сергея Шефира.
В сентябре на автодороге, ведущей в Киев, произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Неизвестный обстрелял автомобиль политика из автомата, в результате чего три огнестрельных ранения получил его водитель. Ни заказчика, ни исполнителя покушения еще не нашли.