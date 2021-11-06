Как отмечают в издании, судя по толщине стекол личный автомобиль «слуги» стал бронированным.

Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия
Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия
При этом Арахамия снял с крыши так называемые «ведерки-глушилки» — устройства, подавляющие GPS сигнал, призванные защитить владельца от прослушивания разговоров или подрыва с помощью дистанционного устройства.

В издании предполагаю, что Арахамия решил обезопасить себя после покушения на помощника президента Сергея Шефира.

В сентябре на автодороге, ведущей в Киев, произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Неизвестный обстрелял автомобиль политика из автомата, в результате чего три огнестрельных ранения получил его водитель. Ни заказчика, ни исполнителя покушения еще не нашли.