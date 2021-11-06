Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ездит в Верховную Раду на пуленепробиваемом джипе Toyota Land Cruiser 200. Об этом на днях сообщило издание «Страна.ua»

Как отмечают в издании, судя по толщине стекол личный автомобиль «слуги» стал бронированным.

Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия

В издании предполагаю, что Арахамия решил обезопасить себя после покушения на помощника президента Сергея Шефира.

В сентябре на автодороге, ведущей в Киев, произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Неизвестный обстрелял автомобиль политика из автомата, в результате чего три огнестрельных ранения получил его водитель. Ни заказчика, ни исполнителя покушения еще не нашли.