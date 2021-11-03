Любченко, который подал в отставку накануне, ранее также возглавлял Государственную налоговую службу.
Слідство.Інфо сообщило, что обыски проводят Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины (СБУ). Агентство указало, со ссылкой на свои источники, что данные действия могут быть связаны с уклонением от налогов.
На фотографии, опубликованной агентством, сотрудники спецслужб штурмуют частный дом по приставной лестнице.
Накануне в интервью российскому интернет-изданию Газета.ру директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил частую смену министров экономики Украины.
Эксперт указал, что обычно такие перестановки не сильно связаны с неудачами в экономике или просчётами в их работе. Украинская власть является олигархической, отметил Бондаренко, поэтому отставки и назначения высокопоставленных чиновников являются итогом закулисного выяснения отношений внутри элиты.