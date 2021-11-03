Украинские спецслужбы проводят обыски в домах первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Алексея Любченко и исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова, сообщило 3 ноября украинское агентство журналистских расследований «Слідство.Інфо»

Любченко, который подал в отставку накануне, ранее также возглавлял Государственную налоговую службу.

Слідство.Інфо сообщило, что обыски проводят Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины (СБУ). Агентство указало, со ссылкой на свои источники, что данные действия могут быть связаны с уклонением от налогов.

На фотографии, опубликованной агентством, сотрудники спецслужб штурмуют частный дом по приставной лестнице.

Freedom House: Коррупция на Украине стабильна, демократия в упадке © пресс-служба ГП Украины Олег Бондаренко отметил частую смену министров экономики Украины.

Эксперт указал, что обычно такие перестановки не сильно связаны с неудачами в экономике или просчётами в их работе. Украинская власть является олигархической, отметил Бондаренко, поэтому отставки и назначения высокопоставленных чиновников являются итогом закулисного выяснения отношений внутри элиты.