Леонид Дзюник: кто он

Продюсер

Леонид Дзюник родился 16 июля 1959 года в городе Днепропетровск Украинской ССР.

После школы работал токарем, потом пошел в армию, по возвращении откуда трудился в лаборатории металлов и параллельно учился в институте.

По специальности — экономист-социолог.

После окончания института Дзюник руководил творческим объединением в отделе культуры исполкома горсовета.

Также в городе Энергодаре он окончил актерские курсы школы-студии Народного театра «Современник» и сыграл несколько театральных ролей, например, Хина Менерса в «Алых парусах» и ангела «А» в «Божественной комедии».

С началом перестройки занялся банковским маркетингом. Потом переключился на рекламу и телевидение, и в начале 2000-х занялся крупными продюсерскими проектами:

был концертным директором группы «Тату»,

генеральным директором компании «Филипп Киркоров продакшн»,

концертным директором группы Smash!!.

В настоящее время — руководитель отдела специальных проектов компании Universal Music Russia.

Дзюник продолжает работать и в качестве актера, в частности, он снялся в нескольких сериалах, например, таких как «Воротилы» и «Кухня».