Предложение о бронировании украинской ГТС на прокачку 15 млн кубометров газа в сутки сверх контракта 2 ноября на торгах оказалось невостребованным.
Действующий договор подразумевает обязательную оплату «Газпромом» прокачки 109 млн кубометров в сутки, при этом дополнительные объемы оплачиваются по завышенному тарифу.
Но даже обязательные объемы уже не нужны российской компании в полной мере — в последнее время прокачка через Украину упала до 85 млн кубометров в сутки.
Польская ГТС и вовсе перестала быть востребованной после того, как Варшава отказалась от долгосрочного транзитного контракта с «Газпромом». Предложенные ежесуточные 89 млн кубов прокачки российская компания выкупать не стала.
В данный момент Польша и Украина фактически потеряли свое положение транзитеров российского газа, так как достроен газопровод «Северный поток-2», способный полностью компенсировать украинские и польские мощности.