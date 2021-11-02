«Газпром» не стал бронировать допмощности для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в первые три квартала 2022 года, в этот же период времени полностью невостребованным оказался и польский участок газопровода «Ямал-Европа», следует из данных площадок Regional Booking Platform и GSA Platform

Предложение о бронировании украинской ГТС на прокачку 15 млн кубометров газа в сутки сверх контракта 2 ноября на торгах оказалось невостребованным.

«Северный поток — 2»: Минэкономики Германии одобрило проект, а Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Но даже обязательные объемы уже не нужны российской компании в полной мере — в последнее время прокачка через Украину упала до 85 млн кубометров в сутки.

Польская ГТС и вовсе перестала быть востребованной после того, как Варшава отказалась от долгосрочного транзитного контракта с «Газпромом». Предложенные ежесуточные 89 млн кубов прокачки российская компания выкупать не стала.

В данный момент Польша и Украина фактически потеряли свое положение транзитеров российского газа, так как достроен газопровод «Северный поток-2», способный полностью компенсировать украинские и польские мощности.