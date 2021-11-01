Главный герой 11 сезона тв-проекта «Холостяк» предприниматель Михаил Заливако, выбравший на шоу бывшую жену экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана Анну, выступил с ней на новом проекте - «Танцы со звездами». Эфир программы состоялся 31 октября

«Режьте уже зеленушки!»: Порошенко взялся за нож - фото © Петр Порошенко/Фейсбук

Однако экс-холостяк и его избранница отказались участвовать в «Танцах» отдельно друг от друга. Чтобы разрешить ситуацию, телеканал «1+1» запустил голосование: хотят ли зрители видеть эту пару в проекте. Голоса разделились ровно пополам, поэтому решение о дальнейших выходах пары на паркет будет принято позже.

В эфире проекта «Холостяк» Анна Богдан рассказывала, что была замужем за Андреем Богданом — украинским политическим деятелем, работавшим с ныне действующим главой Украины Владимиром Зеленским с этапа его выдвижения на должность.

Позже Богдан стал руководителем Администрации главы государства, а потом и Офиса президента Украины, куда его назначили в июне 2019 года. В феврале 2020-го Богдан был снят с должности, после чего публично критиковал политику Зеленского.

Сам политик никогда не говорил об официальном браке с Анной Богдан, доподлинно известно лишь об одном его союзе, в котором родилось четверо детей. Известно, что та семья политика распалась в 2019 году.

Анна Богдан утверждает, что познакомилась с будущим супругом на Бали, но их брак продлился недолго, после чего девушка пошла на проект «Холостяк» в поисках новой любви, где ее и выбрал Заливако.